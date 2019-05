Revilla deja abierta unidad de opositores

> A cinco meses de las elecciones presidenciales, los líderes de la oposición no encuentran puntos de coincidencia para formar un solo bloque. Solo apuntan a buscar culpables

El alcalde de La Paz y líder de Sol.Bo, además principal aliado del candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dejó abierta la posibilidad de que a futuro la oposición forme un solo bloque para enfrentar al binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), unidad debe ser en base a ideas y proyectos comunes. Sin embargo, los demócratas dudan que se pueda ejecutar esta proyección y y apuntan nuevamente a los “intereses personales del expresidente Carlos Mesa”.

“Yo no descarto que hacia delante pueda haber una articulación, siempre y cuando se encuentren comunidades de ideas. No es unirse por unirse, eso no sirve llegado el momento ni siquiera para gobernar. En lo que hay que trabajar es en planteamientos e ideas comunes que nos permitan construir un gobierno sólido”, dijo el aliado político de Mesa.

Sin embargo, el secretario departamental del Movimiento Demócrata Social (MDS), Vladimir Peña, dijo que no está seguro que estas versiones sean compartidas por el candidato de Comunidad Ciudadana, porque no cree que se puedan trabajar proyectos colectivos en bien del país porque está velando intereses personales. Aunque, espera que Mesa pueda cambiar de opinión.

Los candidatos de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez, apuntaron en reiteradas ocasiones al expresidente Carlos Mesa como el culpable de que no se conforme un solo bloque opositor para enfrentar al binomio del oficialismo en las elecciones generales del próximo 20 de octubre.

Ante la consulta de si ellos están dispuestos a renunciar a ser candidatos y apoyar a Mesa quien, según las encuestas está en el segundo lugar de preferencia de voto, los Demócratas descartan esa posibilidad y aseguran que Ortiz está subiendo en preferencia.

PROPUESTAS

El representante del Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, manifestó que lo ideal era construir un solo bloque antes de que se desarrollen las Elecciones Primarias de enero pasado. Reconoció que la Ley 1096 de Organizaciones Políticas ya no lo permite en esta etapa del proceso electoral, pero advirtió que existen mecanismos para que la oposición se una en base a proyectos comunes.

“Hay formas de actuar en forma conjunta de hacerlo en una causa común y ellos deben pensar más en el país que en su propio objetivo personal. Ojala que lo hagan, en el marco de defender y transparentar el proceso electoral y promover un nuevo Órgano Electoral con personas notables, veo que en ese sentido se puede hacer causa común”, puntualizó Albarracín.

Concluida la reunión de líderes de oposición que se desarrolló en el Comité Cívico cruceño el viernes, un grupo de activistas con banderas del 21F, increparon al expresidente a que de explicaciones al pedido de unidad que pedían a gritos estas personas.

Estos reclamos se produjeron a las últimas declaraciones del candidato de Comunidad Ciudadana, que indicó que no será parte de una megacoalición porque no cree que pueda tener un buen resultado en el proceso de administración del país.

Sobre eso, peña indicó que Carlos Mesa se quedó en la forma antigua de conducir el país, que no cree que proyectos colectivos puedan conducir por un nuevo camino al país.

El diputado de UD, Gonzalo Barrientos, fue consultado si Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez estén dispuestos a declinar a su candidatura, no respondió de forma concreta y se limitó a culpar a Mesa de la falta de unidad de la oposición.