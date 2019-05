Legisladores cobran Bs 22.632 por 5 días de trabajo al mes

Los diputados y senadores titulares del oficialismo y de la oposición, perciben un salario mensual de 22.632 bolivianos pero no trabajan todos los días hábiles de la semana. Según datos recopilados por EL DIARIO, sesionan nueve días en tres semanas, de los cuales tienen la opción de pedir licencia cuatro días, la mayor parte de los legisladores los usa para atender actividades personales y la última semana de cada mes habilitan a los suplentes para ir a trabajar a sus regiones.

Al respecto, el diputado suplente de Unidad Demócrata, Amílcar Barral, explicó que los legisladores titulares solo sesionan tres veces a la semana, se toma en cuenta desde el día que llegan a la Sede de Gobierno que generalmente es el martes a medio día. Se quedan hasta jueves en la tarde o noche, o a más tardar el viernes por la mañana, retornan a sus regiones.

Tanto senadores como diputados titulares asisten en sus comisiones solo tres semanas del mes, ya que la última quedan habilitados sus suplentes, por lo que éstos retornan sus regiones para cumplir con actividades con las organizaciones sociales a las que representan. En base a esos datos se debe multiplicar tres días por semana, lo que hace un total de nueve jornadas laborales en un mes.

“A los suplentes nos habilitan una sola semana y nos pagan un tercio de lo que ellos ganan, el sueldo es de un poco más de 6 mil bolivianos pero nosotros no podemos trabajar en otro lado, ese tiempo estamos sin saber qué hacer o trabajar en las brigadas”, añadió el diputado.

A la vez resaltó que los titulares cuentan con una licencia de cuatro días en caso de enfermedad o deban atender algún asunto personal de urgencia, el legislador indicó que la mayor parte de sus colegas titulares hacen uso de este beneficio todos los meses. Planteó que se debe realizar una evaluación el trabajo que realizan los legisladores para verificar si hacen un buen trabajo.

Generalmente los lunes y viernes la Asamblea Legislativa está sin la presencia de los parlamentarios, solo se ve por los pasillos al servicio administrativo y el último día de la semana no se programan sesiones en las comisiones y en alguna ocasión el presidente nato de esa instancia, Álvaro García convoca al pleno para la interpelación de algún ministro o la aprobación de una norma.

RECLAMOS

Al respecto, el senador suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marcelino Arancibia, afirmó que ellos hacen el doble de trabajo en sus regiones, a comparación que los titulares. Ya que están durante tres semanas coordinando varias actividades con las organizaciones sociales, donde deben realizar aportes económicos. Incluso observó que sus colegas no asistan a la hora establecida a las sesiones del pleno del Legislativo.

El diputado titular por el departamento de Santa Cruz, Edgar Montaño, cuestionó que realicen esas observaciones porque aseguró que ellos también trabajan de forma constante en las comisiones asignadas de la Asamblea Legislativa, en caso de que haya alguna falta injustificada son pasibles a sanciones y descuentos económicos.

Los dirigentes de las organizaciones sociales que conforman la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), observaron el trabajo de los legisladores y advirtieron que al menos el 85 por ciento de estos no cumplieron con el trabajo que comprometieron a comienzos del mandato legislativo.

INCREMENTO

Otra de las molestias que tuvieron los legisladores suplentes es que éstos no tendrán el incremento salarial que estableció el Gobierno el pasado 1 de mayo. Una resolución de la Asamblea Legislativa se determinó que no se efectivizará el incremento salarial para la gestión 2019 a los diputados como a los representantes supranacionales titulares y suplentes.

Sobre esa determinación, el senador suplente Marcelino Arancibia manifestó que es injusto que no sean parte de ese beneficio, advirtió que este tema fue debatido en la reunión de bancada de la semana pasada donde hicieron conocer su preocupación y se pueda encontrar una solución sobre este tema.

Arancibia indicó que ellos no cuentan con los mismos beneficios de un titular, por ejemplo: ellos no tiene una oficina donde puedan realizar su trabajo, no tienen el apoyo de un equipo técnico de asesores jurídicos y de otras áreas, que cobran un sueldo pero no se los conocen en las regiones. Incluso pasan más tiempo en sus regiones y son nombrados padrinos por organizaciones sindicales o juntas de vecinos.

Al respecto, los diputados titulares del MAS, Concepción Ortiz, Juan Cala Ortega y Édgar Montaño, coincidieron por separado, que esta decisión fue asumida de forma orgánica en la bancada del oficialismo

El Decreto Supremo 3889 del 1 de mayo de la presente gestión, señala que el incremento salarial del 4% se aplica de forma lineal, para los servidores públicos que tienen un haber básico menor o igual a Bs 18.727, los legisladores suplentes perciben un sueldo de Bs 7.544 y por eso creen que les corresponde el incremento.

SIN ÍTEM

La senadora suplente del oficialismo, Janet Flores, explicó que tanto titulares y suplentes están inmersos en un solo ítem, es decir, que en el Legislativo se establece un solo sueldo para ambos legisladores. Pero los descuentos para los aportes a las AFPs se realizan a cada uno de los parlamentarios. Por ejemplo: la boleta de pago de un diputado suplente señala el descuento del 10% y otro tipo de aportes.

A la vez, indicó que el pago se les hace por sesión y por los días de trabajo que realizan en el Legislativo. Los titulares reciben un sueldo por tres semanas y los suplentes por una semana de trabajo que es equivalente a Bs 7.455 sin los descuentos que establece la ley. Por tanto corresponde que les den el incremento salarial.

El diputado suplente de UD, José Carlos Gutiérrez, sostuvo que varios de sus colegas parlamentarios no están contentos con esta lógica de cobrar su sueldo y están realizando los reclamos necesarios y añadió que respaldarán esta solicitud.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, señaló que este tema aún no está definido y que se están haciendo las consultas respectivas al Ministerio de Economía para determinar si los suplentes serán beneficiados con el incremento salarial.

“Los titulares por efectos de la aplicación de la norma (D.S. 3889) no tiene incremento salarial, en el caso de los suplentes y bajo esa misma lógica, los suplentes no tienen que tener incremento porque el trabajo de ellos es por sesión y se va a hacer una consulta al Ministerio de Economía”, justificó la autoridad.

GESTIONES

Arancibia indicó que el 2015 se reunieron con el entonces presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales le solicitaron que pueda intervenir ante el Ministerio de Economía para habilitar el ítem para los legisladores suplentes, pero hasta el momento no se llegó a ningún acuerdo.

Flores recordó que la gestión pasada el presidente Evo Morales gestionó ante economía para que los parlamentarios suplentes reciban el segundo aguinaldo, porque bajo la misma lógica que está en un solo ítem, no iban a recibir el beneficio económico.