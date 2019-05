Declaración de Cárdenas genera burlas y críticas



La propuesta del candidato a la Presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, de autorizar el uso de armas a las mujeres con “facultades mentales normales y no a cualquier loca” generó críticas y burlas en las redes sociales.

En una reunión con su militancia en la ciudad de Sucre, el político volvió a proponer que las mujeres porten armas por su seguridad, pero bajo ciertas restricciones.

“La idea es que autoricemos (el uso de armas) a las mujeres –esta era la sugerencia– mayores de edad, no es a cualquier loca, que tengan las facultades mentales normales, no pues a cualquier loca ¿no? que discute con otra señora y después ¡pam! ¡pam! le va a meter bala, no, no; tiene que tener las facultades mentales normales; y además, previa capacitación en el uso de armas”, dijo

Ante la propuesta de Cárdenas, un gran número de cibernautas reaccionaron en el Twitter, muchos de ellos con risas pero también con ironías y críticas contra el candidato de USC.

Se publicaron comentarios desde “No a cualquier loca, solo a locas con pedigree? #MeQuieroMorirme”; pasando por memes por ejemplo la del Chavo del 8 con Ñono cuando le dice “¡Qué bruto! Póngale cero”, hasta: “Si así está la oposición... No tenemos chance de ganarle al MAS o si? Puede ser... Somos medio masoquistas”.