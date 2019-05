Apoyo de Almagro a Morales afecta prestigio de OEA

> Después del espaldarazo a Evo Morales, el Gobierno boliviano dice que aún no decidió si apoyará a Luis Almagro para su reelección. El funcionario no fue recibido por los presidentes de Argentina y Chile

El director para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), Daniel Zovatto, expresó que el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a la repostulación observada del presidente-candidato Evo Morales afecta al prestigio de esa entidad.

La travesía de Almagro por tres países de Sudamérica concluyó con más críticas contra el diplomático que respaldos.

Después de su periplo en Bolivia, llegó a Buenos Aires, Argentina, donde no fue recibido por el presidente, Mauricio Macri. Solo se reunió con el canciller y empresarios de ese país.

En Chile, le pasó lo mismo, Almagro se reunió con el canciller, Roberto Ampuero, y otros funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera, pero este no se reunió con el Secretario General de la OEA.

El punto de atención a Almagro, según medios chilenos y argentinos, se centró en las observaciones que le hicieron al uruguayo por el respaldo que le dio al presidente Evo Morales con quien entregó obras, sobrevoló una concentración masista y firmó acuerdos.

Tras haber rechazado que Morales tuviera derecho a repostularse, en su reciente viaje a Bolivia, Almagro dio un giro de 180° y defendió ese derecho. Luego, en Argentina, en un aparente nuevo cambio de postura, expresó que la reelección “no es un derecho humano”, que es la postura del MAS para defender la repostulación de Morales.

Zovatto, director de IDEA para América Latina, participó en Santiago de la sesión del Consejo Chileno de Relaciones Internacionales (CCRI), en la que, según el portal Emol, que pertenece a El Mercurio, Almagro “se enredó” en sus explicaciones sobre Bolivia.

“Resumiendo: en mi opinión, el SG Almagro cometió un grave error en relación con repostulación de Evo que afecta su credibilidad y la de la propia secretaría general de la OEA. Por ello, debería revisar su posición sobre este tema. Debería, asimismo, honrar su promesa y no buscar un segundo mandato en la secretaría general de la OEA”, dijo Zovatto en un mensaje de Twitter.

El director regional de IDEA relató que en la sesión del CCRI él le hizo dos preguntas a Almagro, y que en ninguna de las dos recibió respuestas satisfactorias: la primera se refería a su cambio de posición sobre la reelección de Morales y la segunda sobre por qué decidió postular a la reelección en la OEA si había prometido que solo estaría a cargo un solo período, refleja el portal de Brújula Digital.

Respecto de la reelección de Morales, dijo Zovatto en una serie de mensajes de Twitter, “su respuesta no me convenció”. Explicó que no se puede comparar la situación de Morales, que se habilitó vía sentencia del Tribunal Constitucional con los otros tres casos de habilitación judicial: Oscar Arias, de Costa Rica, Juan Orlando Hernández, de Honduras, y Daniel Ortega, de Nicaragua, ya que en ninguno de esos tres hubo un referéndum constitucional previo.

Además, expresó que en los casos de reelección consecutiva de Honduras y Nicaragua, la habilitación terminó “gatillando severas crisis electorales y políticas” en esos países, recordó. “Me temo que en Bolivia esta nueva repostulación de Evo (Morales) arriesga a provocar una seria crisis política electoral”, agregó.

La segunda pregunta de Zovatto se refirió al incumplimiento de Almagro a su promesa de que no buscaría un segundo periodo al frente de la OEA.

“Almagro me dijo (que) las razones q lo llevan a incumplir su promesa son: 1) que un grupo de países se lo solicitó; 2) que ese mismo grupo d países le dijo que buscar un nuevo (candidato) en esta coyuntura generaría incertidumbre; y 3) que ello, más que un beneficio personal, le representa un sacrificio”, dijo en su tuit.

Zovato finaliza señalando que esas tres razones que ofreció Almagro para justificar este cambio “tampoco lo convencieron”.

En tanto, desde Bolivia, el Gobierno aún no ha decidido si votará por el uruguayo Luis Almagro para que sea reelegido como secretario general de la OEA, informó el canciller Diego Pary.

“Es un tema que no lo hemos conversado (la reelección de Almagro) es un tema que no ha tomado todavía una decisión el Estado Plurinacional de Bolivia”, precisó el Ministro de Relaciones Exteriores.