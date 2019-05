Molestia en la población

El reciente despliegue de todo el aparato estatal para lanzar la campaña electoral del MAS, publicitada a través de todos los medios de comunicación de la administración pública y redes sociales que mostraron en directo la concentración de miles de simpatizantes del proceso de cambio y funcionarios públicos, molestó a la ciudadanía que fue consultada por EL DIARIO.

Muchos, pidieron mantener sus nombres en reserva, por temor a alguna represalia, en tanto, otros que aseguraron no ser parte de aparato estatal, protestaron a viva voz y dijeron que el Gobierno central no puede hacer uso y abuso de los bienes públicos.

El pasado sábado 18 de mayo, la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Chimoré en el Chapare fue utilizado como un centro de concentración política a donde llegaron miles de personas afines al MAS. A pesar que el presidente – candidato aseguró que concentró a un millón de personas, no se tiene una cifra de la cantidad de simpatizantes.

Sin embargo, el hecho no pasó desapercibido por toda la publicidad que se emitió.

RAFAEL GUARAYO

“No me parece bien que el Gobierno esté usando los bienes del Estado, pero si fuera que la oposición está haciendo lo mismo, los denunciarían y harían bulla, pero como están en el poder, hacen lo que les da la gana. El Gobierno debería limitarse en esta temporada de campañas electorales y dejar de abusar de los bienes”

JOSÉ WIRACOCHA

“No me parece justo que gasten la plata de los bolivianos en campañas electorales de un partido que ha estado trece años en el poder, dejan todo sucio. Además me parece que están tratando de comprar nuestro voto, creo que deberíamos denunciarlos para que ya no gasten nuestro dinero y si quieren hacer campaña que hagan con su plata”.

PABLO MAMANI

“La concentración que hubo en Chimore fue una decisión de las organizaciones sociales, no ha sido del presidente Evo Morales para ir a concentrarnos, no ha sido una decisión del Gobierno, además no se está utilizando nada, recién va comenzar la campaña y me parece bien que haya habido reunión en el aeropuerto de Chimoré”.

VERÓNICA QUISPE

“No está bien que utilicen los bienes para reunir a su partido en un lugar donde pertenece a los bolivianos, si fuera para una buena causa estaría bien pero sólo se trata del partido del Presidente, pero creo que si ellos están usando esos lugares, deberían darles la misma oportunidad a los opositores como un sentido de equidad, sino no sería justo”.

DIANA AGUILAR

“Eso es mal uso de los bienes del Estado y los del Gobierno no deben hacer eso porque solo es en beneficio de su partido, creo que hay que conminarlos a los del MAS para que no abusen caso contrario se debe hacer las denuncias a las instancias correspondientes. Deben ser respetuosos con los bienes del país, porque es de todos los bolivianos”.

DANIELA TOLA

“No deberían usar los bienes del Estado para su campaña del MAS, deberían dar el ejemplo de respetar las leyes, además todos lo que son las obras deben cuidar porque no creo que haya hecho solo para los de su partido, sino para todos los bolivianos y si quiere hacer que lo haga con su dinero, no sé qué vamos hacer, los bolivianos tenemos atadas las manos”