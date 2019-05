Convocan a paro nacional



Managua.- La oposición de Nicaragua convoca a un paro nacional para hoy, el quinto desde que estalló la crisis hace más de un año, en protesta contra el presidente Daniel Ortega y bajo el lema "Vamos a paro por la libertad de todos". "Si te querés solidarizar con el dolor, contribuir con parar el sufrimiento, cerrá la puerta de tu casa, no salgás, no asistás al trabajo, no vayas al colegio, no abrás tu negocio (...) la acción en este caso es la inacción, para que no haya más abuso, más muertos", dijo este miércoles el integrante de la convocante Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.

El paro ha sido programado entre las 00.00 horas (06.00 GMT) y las 23.59 (05.59 del viernes GMT)mañana jueves por la Alianza, que abandonó el lunes pasado unas negociaciones con el Gobierno alegando que este no ha cumplido el compromiso adquirido de liberar a centenares de manifestantes antigubernamentales que considera "presos políticos".

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, advirtió que el de mañana será un paro distinto a los cuatro anteriores, ya que la economía está más golpeada que en 2018 y posiblemente no todos los negocios se sumarán aun cuando apoyen la protesta.

Además, el paro del jueves será "un mensaje moral y ético", declaró el presidente de la Cosep, que es la principal cúpula empresarial de Nicaragua, un país cuya economía cayó un 3,8 % del producto interno bruto (PIB) en el 2018 arrastrada por la crisis sociopolítica.

Aguerri denunció que el Gobierno ha lanzado "amenazas al sistema bancario (...) al sector comercial, del mercado, con quitar licencias si cierran", y dijo que los empresarios que apoyan la protesta están claros de que "estas amenazas van a producir algún tipo de consecuencias". (EFE)