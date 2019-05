Expobol-USA, una vitrina para negocios



La Feria Exposición Boliviana de Washington DC en los Estados Unidos de América- “Expobol-USA 2019” organiza este escenario internacional de vinculación empresarial con carácter multisectorial para compañías interesadas en mostrar las potencialidades del país.

El evento internacional apunta a mostrar lo que ofrece y produce el país, así como la demanda que requiere, en el marco de la economía internacional y nacional, y también busca promocionar servicios, además de abrir actividades comerciales en Norteamérica.

Pero no solo se intercambiarán negocios y se formarán alianzas, sino que también busca cumplir funciones educativas, científicas y tecnológicas a través de las instancias académicas, promoviendo el conocimiento (Know how) entre ambos países, Bolivia y Estados Unidos.

Ese escenario abre posibilidades de intercambios comerciales y generación de empleo, considerando entre sus encantos la moda, belleza, la cultura y el folklore.

Los organizadores de la Expobol-USA informan que en el viaje de negocios, las empresas formarán parte de una Misión Empresarial, y participarán de una agenda académica, cultural y turística en Washington D.C.

También formarán parte de las conferencias en el área de comercio internacional-logística, exportaciones e importaciones, tratados de libre comercio y acuerdos internacionales. Se organizarán reuniones con la Cámara Americana de Comercio, Embajada de Bolivia.

FECHA

El evento se realizará del 02 al 04 de Agosto de 2019 en Washington DC, Estados Unidos de América, en el Kenmore Convention Center, 200 South Carling Spring Rd, Arlington-Virginia.

Los organizadores fijan el 15 de julio como fecha máxima para que las empresas interesadas puedan apuntarse y ser parte del tour de negocios, que busca mostrar producción nacional así como los requerimientos.