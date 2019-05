Malestar en Argentina con Luis Almagro

El apoyo entregado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al presidente Evo Morales causó malestar en el Gobierno argentino, lo que pondría en duda un eventual apoyo a su reelección al mando del organismo internacional, informó el portal de noticias Infobae.

“Sin embargo, desde el Gobierno explicaron que ‘Macri aún no definió su apoyo’ a la reelección de Almagro, aunque seguramente lo apoyará(...).Un tema que generó malestar en la Casa Rosada fue el fuerte espaldarazo que dio Almagro a la reelección del presidente de Bolivia, Evo Morales, ya que esa candidatura es objetada por sus vicios anticonstitucionales por parte de la oposición boliviana”, expresó el portal de noticias.

Respecto del posible apoyo a la reelección de Almagro, que debe efectuarse el próximo año, “Argentina aún no resolvió nada oficialmente, y aguarda que Almagro mitigue su apoyo político a Evo Morales, que busca una nueva reelección presidencial”.

El portal agregó que “Almagro apoya la reelección de Evo Morales y eso enfría la adhesión de Argentina para su segundo mandato en la OEA”.

En una entrevista de Infobae televisión a Luis Almagro, éste reiteró su postura en sentido que la reelección no es un derecho humano.

“Nosotros no hemos cambiado absolutamente nuestra posición. Si hoy me preguntan de nuevo ¿La reelección es un derecho humano? Yo sigo pensando como secretario general de la OEA que la reelección no es un derecho humano”, afirmó.

En ese marco, argumentó también que como Secretario General de la OEA no tiene ningún respaldo jurídico de la entidad para observar y criticar la repostulación de Evo Morales.

“Nosotros no tenemos ningún elemento para oponernos a una decisión de la Corte Suprema boliviana., no tenemos ninguna manera de desconocer un fallo de esa magnitud, como el sistema político jurídico boliviano tampoco tiene ninguna manera. Tendrían que haber recurrido a la justicia del sistema interamericano: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tener por lo menos un fallo al respecto. Yo no tengo hoy ni un fallo de la Corte Interamericana ni un dictamen de la Corte Interamericana que vaya contra eso. No tengo ninguna votación del Consejo Permanente que vaya contra eso”, manifestó.

OPOSICIÓN

En tanto, la oposición boliviana continúa con sus críticas a Almagro, El diputado Wilson Santamaría manifestó que el funcionario de la OEA tiene una actitud de “alcahuete” y “muy payasa”, por adecuar su discurso en función del país donde se encuentra, al reprochar que ahora sostenga que la reelección indefinida no es un derecho humano.

“El señor Almagro me parece que tiene una actitud muy payasa, de decir a un país lo que quieren escuchar los gobernantes (…). Una de cal y otra de arena, para tratar de justificar esta actitud de alcahuete que ha tenido con Evo Morales en su visita por Bolivia”, sostuvo el legislador.