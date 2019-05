Morales busca un solo opositor para elecciones

La llegada y el respaldo que dio el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a la candidatura inconstitucional del binomio oficialista, el presidente Evo Morales mostró su deseo de hacer frente a un solo candidato de oposición en las elecciones generales del próximo 20 de octubre. Sin embargo, los candidatos contestatarios desestiman conformar un solo bloque para los comicios.

“La derecha está debatiendo unirse, el pueblo está unido, nosotros deseamos que se unan, que bueno sería solo dos partidos, enfrentarnos con un partido que viene del pasado (…) Nosotros a la cabeza de la COB, profesionales, patriotas, estamos unidos con las juventudes”, afirmó el mandatario.

Este viernes se desarrollará el congreso nacional de los comités cívicos del país en la ciudad de Santa Cruz, con la participación de los frentes opositores. En esa cita se volverá a plantear que la oposición pueda dejar de lado sus intereses personales y partidarios en focalizarse en conformar un solo frente opositor para sacar de carrera al binomio oficialista.

Sin embargo, la Ley 1096 de Organizaciones Políticas establece que las alianzas político partidarias se realizaban antes de las elecciones primarias que se realizaron el 27 de enero de la presente gestión. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene previsto publicar la convocatoria para las elecciones generales el próximo lunes 27 del mes en curso, donde también presentará los reglamentos.

CANDIDATOS

Al respecto, el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, descartó dejar su candidatura para dar paso a un único frente en la oposición para enfrentar a Evo Morales Dijo que hacerlo sería traicionar la voluntad del pueblo que lo respalda y que representa al menos el 30 % de intención de votos.

“Si yo le respondiera que estoy dispuesto a dejar la candidatura estaría traicionando la voluntad popular que me da un respaldo muy importante, yo no soy dueño de esa decisión”, expresó Mesa en rueda de prensa en Santa Cruz junto a su acompañante de fórmula, Gustavo Pedraza.

El candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, dijo que la intensión de Morales es sacar de la carrera electoral a la oposición, al contar con un solo candidato, el oficialismo comenzará con su campaña sucia y atacará a la cabeza de ese frente y lo eliminará de su carrera. Advirtió que pretende usar la misma estrategia del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

“Lo que Evo Morales pretende es generar el mismo panorama que se vivió en Venezuela, Nicolás Maduro desafió a los opositores a que se unifiquen en un solo bloque, eso fue la Mesa de la Unidad Democrática. Una vez que se unificaron atacó a la cabeza de los opositores y los persiguió, inventó a un candidato opositor y después llama a elecciones”, dijo el presidenciable.

Sin embargo, el senador de los Demócratas y candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez, descartó que la oposición conforme un solo frente porque Carlos Mesa fue quien dificultó esa unidad. Aseguró que le rogaron a Mesa construir la unidad y este no quiso.

“Si alguien es responsable de que hoy no haya unidad en la oposición, ese es el señor Mesa. La unidad no tiene que ser en torno a su capricho o a su caudillismo, no puede ser que se crea mesías para salvar Bolivia”, dijo en contacto con los medios.

El líder de Unidad Nacional (UN) y exindustrial cementero, Samuel Doria Medina fue la única cabeza de oposición que postergó sus aspiraciones presidenciales en busca de la unidad y prometió apoyar al que mejor condición esté de derrotar a Evo Morales.

El presidenciable por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virgilio Lema, manifestó que esta dispuesto también está en esta misma postura de que el país requiere la unidad de la oposición para sacar del poder al oficialismo.

Las dirigentes de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa y de la Confederación de Mujeres Interculturales, Segundina Flores y Angélica Ponce, respectivamente, advirtieron que no permitirán que un “candidato limosnero”, refiriéndose a Carlos Mesa, sea el nuevo presidente además aseguraron que no aguantará en sus funciones.