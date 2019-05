Cívicos reiteran pedido de unidad a candidatos



El espaldarazo que dio el secretario general de Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a la candidatura de Evo Morales, generó que los comités cívicos del país pidan nuevamente a los opositores que conformen un solo bloque para enfrentar al binomio del partido oficialista en las elecciones generales del próximo 20 de octubre. Esto se avalará en el encuentro del próximo 29 y 30 del mes en curso.

“Lo que muchos de los candidatos están buscando es sacar un diputado o un senador, pero no tiene ninguna alternativa para hacer frente a Evo Morales. En ese sentido, nosotros vamos a ser bien claros, no solamente en el hecho de que se puedan unificar en torno a un candidato, sino más bien de dar un mensaje a la población boliviana para tomar una posición y dar la oportunidad a una persona para que no se dé continuidad con este sistema”, sostuvo el presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Pumari.

El encuentro entre los cívicos y los candidatos a la presidencia de la oposición se postergó para el 29 y 30 del mes en curso en la ciudad de Santa Cruz. En esa cita les plantearán nuevamente esta solicitud, que a criterio de Pumari también es un pedido de la población en general para evitar la reelección de los oficialistas.

REACCIONES

Al respecto, el senador de Unidad Demócrata (UD) y candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez descartó que en esta etapa electoral sea factible la unidad de la oposición, tomando en cuenta que los presidenciables deben renunciar a sus postulaciones y eso afectaría a la anulación de la personería jurídica de las organizaciones políticas.

Además, aseguró que el Movimiento Demócrata Social (MDS) siempre estuvo de acuerdo con conformar un frente único opositor, pero esto fue desechado por el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que a su criterio es el responsable de inviabilizar la unidad de la oposición. Aunque no desestimó que en la segunda vuelta se unan para apoyar al candidato opositor.

“La ley ya no nos permite conformar un solo frente opositor, además que los candidatos deben renunciar a sus candidaturas. En la segunda vuelta es más que necesario que posamos estar unidos en un solo bloque, y nosotros hemos llegado nuestra candidatura para llegar hasta esa etapa”, añadió.

El vicepresidente del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca), Roberto Balderas, lamentó que interese personales de los candidatos haya evitado que se unan. En el encuentro pedirán una explicación a los presidenciables del por qué no trataron de plegarse en un solo frente opositor.

El candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, manifestó que lo primero que se debe hacer es que el binomio oficialista quede fuera de la carrera electoral y eso lo se hará con la respuesta que se espera por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sobre la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derecho Humanos (CADH).