Declaración no representa posición de la OEA

Las declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), no constituyen la posición de dicho organismo porque no fue enviado por la Asamblea General y más bien se trata de una posición política personal, opinaron analistas, diplomáticos y autoridades.

“La visita de Almagro es un hecho político, no es jurídico ni institucional, él no vino enviado por la Asamblea General de la OEA, ni implica un respaldo institucional a la cuestionada repostulación de Evo Morales. Es un acto político sin ninguna repercusión”, aseguró Carlos Böhrt, analista jurídico.

Asimismo, dijo, la opinión y el criterio vertido por Almagro no representa a la entidad, porque si fuera así, tendría que haber contado con un mandato expreso de la Asamblea General de la OEA, sea un pronunciamiento o resolución de la máxima instancia, por eso las declaraciones del Secretario General son a título personal, afirmó Börth.

Por otro lado, sugirió a la oposición no dejarse sorprender, y que debería tomar sus recaudos en otra oportunidad porque la visita del secretario general de la OEA, estuvo programada con mucha anticipación y no veinticuatro horas, antes, por lo que no deberían dejarse llevar por la coyuntura, los opositores.

ROGER CORTÉZ

Por su lado, el analista Roger Cortez calificó la actuación del secretario general de la OEA como un “vuelco acrobático” que es propio de los políticos profesionales y que da lugar a entender de por qué el expresidente uruguayo, José Mujica, se distanció, tan profundamente, de Almagro, puntualizó.

“Y la lección para quienes se quejan del comportamiento del Almagro, deben entender que nuestros asuntos debemos solucionarlos en casa. Depositar esperanzas en organismos internacionales suele ser signo de debilidad de un país, y Bolivia no es uno de esos países, porque tiene una base social vigorosa atenta y movilizada a la que hay que saber apelar para resolver”, dijo Cortez.

Con relación a esto, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos (EE.UU), Bruce Willamsons, fue muy conciso y concluyente: “Esas son sus palabras de Almagro, él puede comentar. Pero yo no voy a comentar sus palabras”, declaró.

DIANA BORELLI

La abogada especialista en temas internacionales, Dian Borelli, hizo énfasis al afirmar que las instancias de la OEA son independientes de tomar decisiones.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es dependiente de la OEA, porque la Corte tiene su propia visión el tema de las demandas es en el ámbito interamericano, porque cada una tiene su individualidad, las denuncias sobre la violación de derechos humanos pasa por la Comisión, ésta admite y lo remite con argumento valederos a la Corte”, explicó Borelli.

Sobre las posición del Secretario General de la OEA, dijo que no fue obligado para acudir al Chapare, lugar emblemático para los bolivianos, le invitaron en su calidad de representante diplomático y él fue.

“Él ha debido tener en el lugar alguna perspectiva, análisis y fue al sector de Chimoré, un espacio muy emblemático se lo invitó y es que un diplomático no puede decir no voy a ir, porque me han dicho que es negativo, no porque él decide a donde va ir, no lo han obligado, pienso que estamos muy susceptibles o muy negativos en ese aspecto”, manifestó.