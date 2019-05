Empresarios plantearon aumento salarial en enero

> Los empresarios sugieren al Gobierno analizar las políticas laborales en materia económica para no afectar a los emprendimientos

Ante los problemas que económicos que representará el retroactivo, los empresarios solicitaron eliminar el mismo, o en definitiva establecer el aumento salarial en enero, y no en mayo como lo viene haciendo el Gobierno, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff.

Kempff en su momento apoyó la sugerencia del presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, quien planteó ampliar el plazo para el pago del retroactivo.

Sin embargo, una vez conocida la determinación gubernamental de fijar fechas para el pago del retroactivo, Barbery lamentó la decisión, y planteó eliminar el retroactivo, debido a que provoca problemas económicos para las empresas, por los gastos que incurrieron en el segundo aguinaldo.

En ese contexto, Kempff nuevamente resaltó la posición de su ente matriz así como de la Cámara, de que el aumento salarial, que habitualmente el Gobierno lo define en mayo, se aplique de enero a enero, de manera que no se genere un retroactivo.

CUMPLIR

A pesar del planteamiento, señaló que cumplirán con la determinación de cancelar el retroactivo del incremento salarial, fijado hasta el 31 de mayo, y la presentación de planillas hasta el 28 de junio.

“En cuanto al retroactivo tenemos que cumplir la norma, pero lo que planteamos nosotros es que vaya de año en año, es decir, que el incremento vaya de enero a enero, de esa manera ya no habría retroactivo pensando en las negociaciones del próximo año”, dijo a los periodistas.

Apuntó que si el incremento salarial se define en enero de cada año, las empresas ya no tendrán que reunir recursos para cancelar el retroactivo.

“Eso es lo que se plantea a nivel de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y Cámara Nacional de Comercio donde el (incremento) sea anual y no haya la necesidad de un retroactivo”, sustentó.

ANTECEDENTES

El 1 de mayo el presidente Evo Morales mediante un decreto estableció un incremento del 4 por ciento al haber básico y un 3 por ciento al mínimo nacional, tanto para el sector público como el privado.

La Central Obrera Boliviana (COB) solicitó un 10 por ciento para básico y 12 por ciento para el mínimo, mientras los empresarios plantearon un 2 por ciento para el básico y congelar el mínimo nacional.

El Gobierno con datos de julio a junio, 2017-2018, el Gobierno señaló que hubo un crecimiento de 4,61 por ciento, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística.

Como se recordará, el doble aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” se considera en el decreto supremo 1802 aprobado en noviembre de 2013, que establece que sí el crecimiento anual del PIB supere el 4,5%”, corre el beneficio.

Asimismo, economistas y empresarios observaron la determinación, y señalaron que el mismo sólo llega a un 14 por ciento, mientras que el resto de los trabajadores no pueden acceder al doble aguinaldo.

A eso se suma que el crecimiento de la economía no fue homogéneo, ya que algunas empresas y regiones no llegaron a ese porcentaje, y por ello anunciaron problemas económicos para emprendimientos que no lograron crecer.

Entre tanto, el crecimiento del Producto Interno Bruto del 2018 llegó a 4,22 por ciento, un incremento mínimo con respecto al 2017, dato que se refleja un congelamiento de la economía nacional.

Los expertos en economía señalaron en su momento que la economía nacional registra una desaceleración desde el 2015, y la situación no cambió.