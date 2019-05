Carretera del Tipnis debe tener otra ruta

La mayoría de los candidatos de los binomios presidenciales plantean que debe buscarse una ruta alternativa para construir la carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para evitar poner en riesgo el área protegida ni atravesar el corazón de esta reserva natural.

Los políticos saludan la sentencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) y dicen que es un precedente sobre el manejo de las reservas naturales, en el país, las cuales son vulneradas por el gobierno de Evo Morales.

En ese sentido, el expresidente y candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, dijo que la sentencia que emitió el TIDN debe empujar al Gobierno hacer una reflexión de fondo sobre sus acciones en el Tipnis, lo cual significa hacer un resarcimiento, segundo una modificación del comportamiento y tercero una reformualción del trazo carretero.

“Se ha instalado un falso debate de que no se quiere una carretera, eso no es verdad, todos quieren una vinculación entre una región de Cochabamba y otra del departamento de Beni, pero es perfectamente posible que se quiera cambiar el trazo y que no pase por el centro del Parque Nacional y el área protegida”, manifestó Mesa.

Asimismo, el senador de Unidad Demócrata (UD) y candidato a presidente por la alianza “Bolivia dice No”, Oscar Ortiz, aplaudió la decisión del TIDN, porque pone en evidencia la falta de coherencia del gobierno del presidente Morales con los pueblos indígenas y medioambiente, sobre todo de los pueblos indígena del Tipnis, que gracias a ellos llegó al poder, puntualizó.

“La posición de nosotros siempre fue clara sobre el Tipnis y le dijimos al Presidente de que busque un trazo distinto de esa carretera, una carretera que bordee el Parque nacional y el Territorio Indígena para que de esa forma se interconecte Cochabamba y el Beni cuidando el lugar”, explicó Ortiz.

Por su parte, la candidata del Partido Nacional boliviano (Panbol), Ruth Nina, indicó que es buena esa sentencia donde el TIDN pide que se respete el Tipnis, que tiene una naturaleza inmensa y además porque es el pulmón de Bolivia, sin embargo, expresó sus dudas sobre el cumplimiento de la misma por parte del Gobierno del presidente Morales.

“El Tribunal defiende los derechos de la naturaleza y veremos si Gobierno da cumplimiento sobre als medidas de reparación inmediata, y por eso en esa medida, pienso que se debería buscar una ruta alternativa de la carretera para que o ingrese al corazón del Tipnis, se podría hacer por el borde del Parque y área protegida para enlazar con los puentes, pero no a la fuerza”, sugirió Nina.

Al respecto, el expresidente y candidato a presidente Jaime Paz Zamora, primero felicitó al TIDN por haber sancionado moralmente a este Gobierno por las distintas transgresiones que tiene con los territorios, parques y reservas naturales del país, dejó muy claro en la opinión internacional que en Bolivia el Gobierno no cumple con la Madre Tierra y el Medioambiente, más aún con las áreas reservadas, precisó.

“Hagamos del Tipnis un laboratorio gigante de biotecnología, es lo que va a servir a Bolivia, se puede ganar más dinero de lo que se está ganando con el gas (…) asimismo estoy de acuerdo de hacer accesos e ingresos necesarios para el Tipnis, pero no una carretera transnacional biocéanica que llenará de basura el área protegida”, explicó Paz Zamora.

La posición del candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virgilio Lema, como activista medioambientalista, dijo que la propuesta de su candidatura es subir del 14 % de protección a las reservas naturales al 30 %, en todo el territorio boliviano, pero no solo con papeles sino en la práctica; y sobre el Tipnis dijo que pasa lo mismo con Madidi, Sama, Arague, Tariquia y otros.

“El pronunciamiento del TIDN está bien, no debería ser intervenida ninguna de las 22 reservas naturales (…) y sobre las recomendaciones de los trabajos al interior del Tipnis debe hacer otra ruta para la carretera que unirá Cochabamba con Beni, se debe volver a diseñar”, apuntó Lema.

El exvicepresidente y candidato a presidente por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, calificó de un hecho histórico la sanción al Gobierno del presidente Evo Morales por parte del TIDN que está integrado por personalidades y gente que conoce el tema del medio ambiente “es una sentencia de naturaleza moral”, apuntó.

TIPNIS GUARDA 857 ESPECIES DE FAUNA Y 3.500 DE FLORA

Según los expertos biologos dijeron que el Tipnis da cuenta de estudios que revelan un potencial ambiental en el área protegida que resguarda 857 especies de animales y alrededor de 3.500 plantas y que este alberga plantas medicinales, comestibles y tintóreas para el trabajo textil.

FLORA Se conocen 602 especies de plantas, pero se estima que existen de 2.500 a 3.500 especies, muchas de las cuales son de uso medicinal y son consideradas de gran potencialidad para el estudio bioquímico. Las plantas comestibles, tintóreas y otras, también.

Existen hongos que no han sido estudiados ni documentados debidamente pero en áreas vecinas como Villa Tunari se realizaron inventarios rápidos y se conoció de 46 especies de “macrohongos” silvestres (algunos con usos comestibles y medicinales reconocidos por la comunidad y otros con gran potencial en la biodegradación de colorantes textiles).

FAUNA El registro da cuenta de un total de 857 variedades de animales, de los cuales 108 son variedades de mamíferos, 470 de aves, 39 de reptiles, 53 de anfibios y 188 de peces. Estas cifras no consideran insectos.

Estos datos son parte de la ina investigación del experto en conservación de la biodiversidad y exsecretario de Conflictos del Colegio de Biólogos de Cochabamba, Renzo Vargas, quien señaló que el Tipnis se constituye una de las áreas con mayor biodiversidad del país y del mundo.