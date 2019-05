Torturas y abusos sexuales contra presos políticos

El régimen de Daniel Ortega nuevamente se ensañó con los presos políticos: fueron golpeados, torturados y hasta abusados sexualmente por funcionarios del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, en Tipitapa, durante el ataque realizado la tarde del jueves pasado en las galerías 16-1 y 16-2, denunciaron sus familiares

De acuerdo con los relatos de las madres de los reos políticos, quienes tuvieron una visita especial para saber las condiciones de sus hijos, el ataque fue “planeado”. Los custodios del Sistema Penitenciario entraron a las celdas junto a antimotines, quienes armados de AK dispararon contra los privados de libertad.

En el ataque, los funcionarios rociaron a los presos políticos gas pimienta en sus testículos, ano y boca. En uno de los casos, hasta le metieron el dedo en el ano a un reo político, según el relato de los familiares.

Y, por si fuera poco, los hicieron estar de rodillas mientras eran golpeados con varillas de hierro y eran pateados. Mientras todo esto sucedía, los agresores gritaban que eran “los cachorros de Sandino”.

“Eso fue una orden para matarlos a todos. Las paredes están acribilladas”, denunciaron las madres de los privados de libertad luego de concluir la visita.

El ataque dejó como resultado un fallecido, el preso político Eddy Antonio Montes Praslin, de 57 años, originario de Matagalpa y ciudadano estadounidense, así como más de 17 heridos, entre ellos cuatro de gravedad. Los demás afectados tienen moretones, heridas abiertas, y hasta quebraduras, según declaraciones de las madres de reos políticos.

“Hay varios graves”, alertaron las progenitoras, quienes agregaron que estos aún están en las celdas de prisión sin recibir atención médica.

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) visitó el Sistema Penitenciario para darle seguimiento a las condiciones de salud de los presos políticos. El CICR brindó atención médica a varios de ellos, afirmaron las madres.

Además, el profesor de Masaya, Gabriel Potoy, fue fuertemente golpeado, con el peligro de que pueda tener una fractura en su brazo izquierdo.

“Anda inflamado, anda amoratado todo el cuerpo. El pie lo tiene hinchado, no puede ni ponerlo”, denunció su hermana Alba Potoy.

“Nadie le pone mente ahí adentro”, clamó. Agregó que está esperanzada que con la visita del CICR, puedan atender lo más pronto posible a su hermano.

La madre del preso político Hamilton Quintero con carné de militantes sandinista en mano exigió información de su hijo y aseguró que “así le paga el comandante (Ortega) a su militancia, tanto que luchamos por ellos, tanto que defendimos este partido”.

PERSISTE RESISTENCIA

A pesar de las condiciones en las que se encuentran los presos políticos, estos enviaron un mensaje de aliento al pueblo nicaragüense, afirmando su compromiso con esta lucha cívica. “Está más fuerte que nunca y nos manda a decir que tengamos fuerza”, dijo Alba Potoy, hermana del profesor Gabriel. Por su parte, el líder estudiantil Nahiroby Olivas declaró que se mantuviera la convicción por la libertad de Nicaragua. “Él me dijo, ‘no me duelen tanto los golpes, me duele la muerte de don Eddy’”, compartió Jackeline Valdivia, madre de Nahiroby. Como protesta, los presos políticos realizarán una huelga de hambre para hacer presión a la dictadura de Daniel Ortega y acelere el proceso de liberación.

Desde primeras horas de la mañana de este viernes, las madres de los presos políticos realizaron un plantón en las afueras del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, en Tipitapa, para exigir ver a sus hijos, quienes fueron golpeados por custodios de ese correccional. Las madres esperaron, bajo el sol inclemente, más de seis horas para poder ver a sus hijos. Durante la visita, que duró alrededor de dos horas, las progenitoras constataron la magnitud del ataque.

(La Prensa - Nicaragua)