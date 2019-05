Comité Cívico declarará al Presidente persona no grata

Sucre.- La dirigencia del Comité Cívico de Chuquisaca, llamará a una asamblea de instituciones para definir medidas de presión que cumplirán en los actos de la efeméride departamental el próximo sábado 25 de mayo, desde ya el presidente Evo Morales no será bienvenido, ya que será declarado persona no grata para la región.

La declaración de persona no grata al presidente Morales la puntualizaron con antelación, pero en reunión acordarán medidas a ser plasmadas por falta la no atención gubernamental a las necesidades que tiene ese departamento. La secretaria del Comité Cívico de Chuquisaca, Lili Fernández, acusó Primer Mandatario de asumir una postura política electoralista, y no llevar desarrollo a todas las regiones, recordaron que Chuquisaca tiene una “herida abierta” por el tema de Incahusi. (Fides)