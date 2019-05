Forman comisiones para asistir a proclamación

Los funcionarios públicos de diferentes instancias del Estado, por instrucciones de autoridades gubernamentales, conformaron comisiones para participar del inicio de campaña y la proclamación del binomio Evo Morales y Álvaro García en la localidad de Chimore del trópico de Cochabamba.

Según fuentes cercanas al oficialismo, las delegaciones partirán mañana a las 10.30, con el fin de garantizar que estas lleguen antes de la hora prevista de la concentración en el aeropuerto de Chimore que está a 571 kilómetros de la ciudad de La Paz, es decir, deberán viajara alrededor de 12 horas de para llegar hasta esa región.

Anteriormente se conoció que todos los servidores públicos de las diferentes instituciones estatales estaban obligados a estar presentes en la concentración; sin embargo, se cambió la decisión y solo asistirán pequeñas delegaciones de algunos ministerios. Además se tiene previsto habilitar vuelos chárter la madrugada del sábado para el traslado de autoridades y dirigentes de las diferentes organizaciones afines al MAS.

La senadora de Unidad Demócrata (UD), Jeanine Añez, denunció que los funcionarios de los diferentes ministerios y de la Asamblea Legislativa están siendo obligados a participar en la concentración. Quienes deben pagar su traslado estadía y alimentación, los gastos alcanzaban a Bs 500 aproximadamente.

El costo del pasaje ida y vuelta es de Bs 320, la gorra y la polera que deben portar es Bs 60, además de Bs 120 para cubrir otros gastos. Existen dos tipos de poleras: el primero es de color blanco con un pequeño logo en la parte superior izquierda que usarán los servidores públicos. La segunda prenda también es del mismos color, solo que tiene un estampado grande con la imagen del presidente Evo Morales en la parte frontal de la polera, la bandera del MAS en la manga derecha.

COMPROMISO

El vicepresidente de las seis Federaciones de Productores de Coca de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, indicó que los servidores públicos están obligados moralmente a asistir a estas concentraciones, tomando en cuenta que tiene un buen trabajo producto de la lucha de sectores afines al MAS.

A la vez dijo que si hay personas que se sientan obligados a asistir, es mejor que no vayan porque no quieren gente que no esté comprometida con el proceso de cambio. Aunque, advirtió que deben someterse a las sanciones que se determinen en sus respectivas instituciones.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Confederación de Mujeres Indígenas “Bartolina Sisa”, Segundina Flores, negó que estén obligando a viajar a los funcionarios, los conminó a que muestren pruebas de las circulares donde les están exigiendo acompañar el acto de proselitismo del binomio azul.

INVITADOS

Rodríguez indicó que enviaron invitaciones a diferentes autoridades y políticos de izquierda de Argentina, Chile y España para que asistan al evento, además a los embajadores de otros países en Bolivia.

Confirmó la asistencia de al menos cinco embajadores, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, España. Se tiene previsto que los representantes diplomáticos se trasladen en vuelos chárter en la madrugada del sábado hasta Chimore.

Además que estarán presentes todos los ministros de Estado, dirigentes de las organizaciones sociales afines al MAS, juntas vecinales y otros organizaciones de la sociedad civil.

LOGÍSTICA

El dirigente cocalero, manifestó que ya tiene todo listo para la concentración en el aeropuerto, donde se tiene previsto abarcar al menos tres kilómetros de la pista. Contarán con policía sindical para que realice los controles de seguridad, para evitar que se cometan excesos y se dañe la plataforma de aterrizaje.

“Fue difícil, hicimos el tramite meses antes del evento, hemos entregado notas a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), luego nos han mandado a Aasana, luego a SABSA. Finalmente hemos enviado una nota que corresponde a Aasana Cochabamba, la dirección nacional del MAS también hizo las gestiones correspondientes para posibilitar estos predios”, añadió Rodríguez.

El diputado de la oposición, Wilson Santamaría, cuestionó que el partido oficialista este haciendo un mal uso del Aeropuerto Internacional de Chimore, tomando en cuenta que estos predios tiene otra finalidad y no la concentración política de un partido. Exigió una explicación al Ministerio de Obras Públicas.

Al respecto, Segundina Flores, justificó el uso de estas instalaciones, indicando que este aeropuerto se recuperó gracias a la lucha de las organizaciones sociales y como una justa reivindicación tiene el derecho a emplearla para proclamar a su candidato.