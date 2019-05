Funcionarios usan RRSS para campañas, amenazas e insultos



Gran parte de los funcionarios públicos, ya sea del Gobierno central, regionales o de la Asamblea Legislativa –oficialistas y opositores - hacen uso las redes sociales (RRSS) para hacer campaña política y atacarse mutuamente y muchas veces en medio de ofensas e insultos que son, en su mayoría, aprovechados por los “trolls” para amplificar el mensaje. EL DIARIO recopiló algunos ejemplos.

“No me amenace Sr Mesa, si va hacer algo contra mi hágalo. A mi no me manda nadie a hacer mi trabajo de fiscalizadora. Sólo en una cabeza donde las mujeres son mandaderas se puede opinar así. Sus explicaciones, sus distintas versiones dejan más dudas de las que tenía ayer”, suscribe un tuit de la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Susana Rivero.

Mensajes como estos de los funcionarios públicos, son comunes en las cuentas de twitter, el caso de la diputada Rivero fue una copla de notas que sistemáticamente se dirigían al candidato Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana.

Otro de los ejemplos son como el senador Arturo Murillo, en constancia de que el Gobierno no respeta el 21-F y sus autoridades el Órgano Ejecutivo, evitaban el tema, suscribió en un mensaje de Twitter, insinuando a que éstos omitieron a los manifestantes en las calles aledañas a la Casa Rosada del Gobierno argentino

“Mi abuela decía hazte al cojudo y vivirás feliz en este caso”, escribió.

Los mensajes en twitter de la exministra de Comunicación, Gisela López, fueron muy polémicos porque usaba este medio para agredir a los contrarios al MAS. En el caso de un mensaje contra el candidato Carlos Mesa, retuiteó lo siguiente:

“Más claro, agua de Geronimo Fo. Bipolar en política es un oportunista que milita en la derecha, en el centro, en la izquierda, en la ultraderecha y en la ultraizquierda. Y en ninguna de ellas. Al final, cuando se le cae la careta, es un mendigo, un sumiso y un peón de los enemigos del Pueblo”, publicó desde su cuenta @giselalopez68.

Otro de los ejemplos es el que hizo el exministro de Gobierno Hugo Moldis sobre el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“El nefasto @Almagro_OEA2015 será responsable de baño de sangre en Venezuela y convulsión en América Latina. Venezuela no está sola”.

También encontramos en los mensajes la intencionalidad de generar adeptos y por eso en el caso del senador Ortiz que es candidato del binomio presidencial “Bolivia dice No”, se observa más mensajes de propaganda y publicidad política que de gestión como funcionario público.

“Estamos construyendo la Alianza más grande de Bolivia, una alianza plural que refleja nuestra diversidad, esta es una alianza por la unidad e integración de toda Bolivia, una alianza para construir un futuro de esperanza”, asiente el Twitter de Ortiz.

O nos encontramos con mensajes ficticios de funcionarios públicos, como es el caso de la diputada paceña Valeria Silva, quien asegura:“Mi papá me enseñó el valor del trabajo periodístico, la importancia de la información para la democracia y el ojo crítico obligatorio para valorar las noticias”. Silva sólo atiende a la prensa temas que le conviene como figura política.

Uno de los más seguido en el Twitter es el presidente Evo Morales quien en octubre de 2017 se refirió a Luis Almagro, secretario general de la OEA y pidió para él un siquiatra.

“Por la vida de Luis Almagro, por la democracia del pueblo Latinoamericano, hay que dotarle de un siquiatra al Secretario general de la OEA”, publicó Morales en su cuenta del Twitter.