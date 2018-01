Oposición advierte innecesario reglamentar nueva normativa



La Comisión de Seguimiento e Implementación del Nuevo Código de Sistema Penal, prevé realizar la reglamentación para la nueva normativa, ante esto el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, advirtió que no es necesaria la implementación de esta regulación.

El legislador señaló que en los principios del nuevo Código se determinó que no debe existir una norma que regule la materia penal que no sea el Código de Procedimiento, que esta inmerso en la nueva normativa. Además que un código no se reglamenta debido a que en esta se establece los principios, la parte dogmática, la tipificación de los delitos y la parte procesal.

El presidente de la cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, a la culminación de la reunión con el sector transporte señaló que habrá una reglamentación a la nueva norma penal, esto se dará en cuanto empiece a funcionar la Comisión de Seguimiento e Implementación del Código, donde se abordarán algunos detalles que posiblemente generen cierta inquietud y no estén claros en la Ley.

Sobre este punto, el abogado penalista Andrés Zúñiga, advirtió que presenta absurdo la reglamentación del Código de Sistema Penal, ya que sería una forma de ponerle “parches” a los errores que existen en dicha norma, tal como ocurrió en el actual código penal (Ley No. 1768).

“Si se está pensando en una reglamentación, sería crear un cuerpo parecido al Código de Procedimiento Penal que es ilógico; los legisladores están siendo mal asesorados. Creo que solo una reforma en la propia normativa para corregir los errores”, señaló.

LEY DE EJECUCIÓN PENAL

Por otra parte Santamaría indicó que lo que hace falta es la implementación de una Ley de Ejecución Penal, es decir una norma que determine los tareas y las administración de las cárceles, los proyectos para terminar con el hacinamiento en los recintos y establecer el funcionamiento de los consejos penitenciarios.

“Esta norma determinará la evaluación dentro de una cárcel, es el que administra el sistema de jueces, donde debe detallar bajo qué administración estarán los recintos del país, tomando en cuenta que el Estado no tiene control”, argumentó.

El proyecto de esta nueva norma está a cargo del ministro de Justicia, Héctor Arce, el cual debe ser presentado hasta marzo del presente año. El nuevo código entrará en vigencia en julio de 2019.