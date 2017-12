Conflicto con médicos es lo más negativo

En víspera de despedir el 2017 y en lugar de ocuparse de los preparativos para los rituales de bienvenida al Año Nuevo, la población está alerta y preocupada por el conflicto de los médicos, que tiende a crecer sin que el Gobierno muestre interés en poner fin a este problema.

Este hecho fue calificado por los ciudadanos como el más negativo de este año que se va. EL DIARIO salió a las calles a buscar opiniones de ciudadanos sobre la gestión que acaba.

Los ciudadanos paceños analizan e imaginariamente hacen un recuento de los hechos de la gestión que se acaba y reparan en el hecho más negativo que se está suscitando estos últimos 38 días: el paro médico, el mismo que se inició con observaciones al artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal, aprobado, sancionado y promulgado por el Gobierno.

Para el 23 de noviembre los presidentes de ambas Cámaras Legislativas, indicaban a los médicos que no se preocupen, toda vez que el proyecto de la norma protege el ejercicio de funciones de los médicos y trabajadores en salud.

Sin embargo, en vez de solucionarse el tema, comenzó una serie de amonestaciones, a través de los medios digitales y de prensa, a los profesionales en medicina por parte del Presidente y los ministros.

“Los médicos no tienen perdón del pueblo. Mercaderes de la salud, son los únicos privilegiados que no trabajan las 8 horas de laburo que todo mundo cumple. Se roban insumos médicos, se roban equipamiento de hospitales públicos y, lo principal, se roban la vida de la gente”, escribió en su cuenta de Tuiter la ministra, Gisela López. El mensaje fue duramente criticado por la sociedad.

O el caso del Mandatario cuando manifestó: “no queremos que haya médicos o falsos médicos, nos matan, nos arruinan, a ese mal médico se tiene que castigarse pues, es defender la vida”, palabras con las que también criticó a los galenos de Bolivia.

Para la quincena de este mes la paralización de actividades se radicalizó y tuvieron que iniciar una huelga de hambre rechazando el artículo 205 y el Decreto Supremo 3385.

Sin embargo a esta altura del conflicto el tema está más lejos de solucionarse, más aún cuando el Gobierno ha decidido realizar una Cumbre de la Salud y promover una organización paralela a los colegios médicos, ante esto los ciudadanos opinan molestos y preocupados sobre la actual situación y solicitan que se deponga sus posiciones.

SONDEO DE OPINIÓN

Alejandra Chuquimia:

“Lo malo son las marchas de los médicos y el Gobierno tampoco hace mucho, deberían sentarse y arreglar este conflicto. Por otra parte los médicos no tienen con qué trabajar, necesitan equipos, hay algunos médicos que sacan de su bolsillo para ayudar a la gente que no tiene recursos”. “El Gobierno debe comunicarse con los médicos para que ya no haya marchas ni bloqueos y debe apoyar a los médicos en lo que piden, porque si no como van atender a la gente”.

Zulma Rodríguez:

“Esta cuestión de los médicos nos está arruinando. Ambas partes deberían ponerse de acuerdo para solucionar este conflicto. Ahora el Gobierno está llamando a una Cumbre y no sé si van a participar los médicos, pero creo que deben solucionar entre ambos. Lo ideal sería que el Presidente maneje las cosas, pero la gente que lo acompaña, su entorno, le hace quedar muy mal. Considero que es urgente que se reúnan, para que en la Cumbre participen todos los interesados”.

Osmar Pérez Berrios:

“Sería bueno que el Gobierno y los médicos solucionen el conflicto, respetando la profesión de los médicos. Lo que está pasando ahora con el Código Penal es algo negativo, porque los que tenemos estudios superiores, es decir, los profesionales como los médicos, a quienes les ha costado tanto titularse se encuentran ante una situación complicada, porque el Gobierno los quiere sancionar. No hay que dejar que suceda todo este problema, el Gobierno tiene que respetar”.

Sandro Supo:

“El Gobierno debe solucionar atendiendo las demandas del pueblo y también los médicos tienen que pensar en la gente que necesita curarse, yo vivo en la provincia de Sud Yungas, casi no hemos rescatado nada del Gobierno, pero no podemos estar abandonados también por los médicos. En mi región, también pasan cosas malas. El viaje hacia La Asunta se ha vuelto muy largo, antes eran ocho horas, ahora son 10. Parece que la Alcaldía no tiene dinero para obras.”

Deyna Lizárraga:

“En parte, los médicos tienen razón y otras veces no, porque hay maltrato con los pacientes, por ejemplo hemos visto en pacientes que salen mal de la cirugía e incluso dejan sus aparatos quirúrgicos dentro de su pacientes, pero es necesario que el Gobierno les escuche y solucionen de una vez.

La ley sobre el aborto es contradictoria y ambigua. Lo positivo es la Ley contra el biocidio que beneficia a los animales, pero aún no la están aplicando”.

Lino Gutiérrez:

“En el plano político estamos mal, el mismo Gobierno está pisoteando la Constitución Política del Estado que tenemos que respetar, pero si desde el propio Presidente no respeta, entonces ¿Cómo van a querer que los ciudadanos respetemos las leyes?

Otro aspecto negativo es la marcha de los médicos, como no van a poder solucionar este problema, son 38 días de paro, pero no sé qué pasa, será que los quiere acobardar. Hay muchos enfermos, es incapacidad del Presidente o de los ministros”.

Walter Huanca:

“Si hablamos del Presidente, me parece bien que vuelva a candidatear, ahí vamos a ver si puede continuar o la gente que votó en el referéndum por el NO, le gane y puede que pierda. Lo negativo serían las leyes que está sacando, creo que no están bien, porque ahora no solo los médicos la rechazan, sino también los choferes, creo que la gente que le rodea al Presidente le hace quedar mal y no hace bien su trabajo”.

Esther del Carpio:

“Creo que el presidente Evo Morales estaba bien, pero cuando ha sido relecto empezó a fallar, igual que el Alcalde; creo que en Bolivia no hay que relegir autoridades, porque piensan que como se les ha relegido, se los apoya indefinidamente, por eso no debería haber reelección. Lo positivo es que a veces la oposición se une para hacerle frente al Gobierno, pero también hay cierta desconfianza en el pueblo y sabemos lo que han hecho en gestiones pasadas, y como pueblo no sabemos qué hacer”.