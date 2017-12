Gobierno admite que falta de información ocasionó conflicto

El presidente Evo Morales admitió ayer que la falta de información sobre el alcance del artículo 205 del Código del Sistema Penal, generó problemas con los médicos de base, porque el contenido fue acordado con los dirigentes de los colegios médicos.

Durante un acto de entrega de viviendas en la Central Espíritu Santo 62 del Trópico cochabambino, el mandatario dijo que la vigencia del artículo va contra algunos médicos o falsos médicos que hacen cualquier cosa para sacar plata a la gente, “mirando la carita del paciente”.

“El artículo 205 es para defender la vida del pueblo boliviano y algunos médicos no quieren, entendemos. Tal vez faltó informar oportunamente que el artículo fue acordado con el máximo dirigente, después se volcaron y dijeron que no están de acuerdo”, manifestó.

Sin embargo considera que como gobierno siempre enfrentaron este tipos problemas pero también ganaron las batallas, como aquel conflicto cuando los transportistas del servicio interdepartamental rechazaron pagar impuestos.

“Pararon durante un mes y finalmente el pueblo entendió (y decía) cómo no van a pagar impuesto. No estábamos inventando el impuesto sino estaba en la norma. Ahora los floteros me dicen: presidente Evo tenías mucha razón ahora también estamos mejorando económicamente. Ven teníamos razón”, comentó a sus correligionarios.

La huelga médica alcanzó 37 días de paro indefinido en los hospitales públicos de salud, exigiendo la derogatoria por considerar que se criminaliza al profesional médico y a todos los trabajadores en salud al sancionar supuestamente una mala praxis médica.