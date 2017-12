2017, año “nefasto”en democracia y justicia

El diputado Gonzalo Barrientos, de la bancada de Unidad Demócrata (UD), declaró ayer que la gestión que concluye fue “nefasta” en el plano de la democracia y la justicia, entre otros varios aspectos que no fueron aprovechados y trabajados por el actual Gobierno.

EVALUACIÓN DEL AÑO

“Haciendo una evaluación en general, respecto al año democrático, este año ha sido nefasto para la democracia boliviana, porque decidió este régimen no respetar los resultados del referéndum del 21F, y tratar de implementar un fallo constitucional que desconoce la democracia directa y el voto del soberano”, afirmó el legislador potosino.

A sólo dos días de finalizar el 2017, Barrientos identifica en el ámbito político dos temas que trascendieron: el desconocimiento al resultado del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 y el fallo del Tribunal Constitucional que habilita a Evo Morales a una tercera repostulación continua y una posible cuarta gestión.

Otro aspecto que destaca Barrientos es el tema de la justicia, con la elección de nuevas autoridades para el Órgano Judicial. Destacó que el proceso hasta ahora es observado y criticado por la sociedad, ya que las nuevas autoridades judiciales ocuparán sus puestos con un tercio del apoyo de la población, pues la mayoría votó nulo y en blanco.

CASO DE LA JUSTICIA

“Este año se ha desaprovechado el momento histórico de poder renovar la justicia, pero el régimen ha optado por reciclar la justicia, lo cual hace mucho daño a nuestro país. Pese que han tenido una votación menor los candidatos frente al voto nulo, igual se los ha posesionado”, expresó Barrientos.

El área económica e hidrocarburífera realizó también una evaluación al respecto, resaltando las debilidades de la economía y la falta de industrialización de los recursos naturales.

“Se ha visto que nuestra economía sigue dependiendo de la exportación de las materias primas, hecho que ha generado que no tengamos el crecimiento esperado y que no se haya pagado el segundo aguinaldo, pese a haberse prometido el año 2016; siempre dicen que nuestra economía era el ejemplo de la región y era blindada, y no es así”, enfatizó Barrientos.

INCUMPLIMIENTO OFICIAL

Desde que se anunció la nacionalización de los hidrocarburos, en mayo de 2006, el Gobierno de Morales anunció la industrialización de los mismos, con la perspectiva de generar más empleos, aspecto que es analizado por nuestro entrevistado.

“En el sector hidrocarburífero fue necesario recuperar los recursos naturales para industrializar y garantizar industrias y fábricas, destinadas a generar una plataforma productiva, pero lamentablemente únicamente sirvió para el despilfarro en proyectos que no son de prioridad para nuestra población”, puntualizó el parlamentario entrevistado.

Sobre la situación de la salud, considera que es lo más lamentable “se fue advirtiendo al Gobierno y no hizo caso, hoy hay problemas para los ciudadanos”, expuso. Crítico, asimismo, la posibilidad de una Cumbre de Salud, diciendo que “esto no llevará a nada, como sucedió con otras cumbres organizadas por el gobierno central”.

LEY NEGATIVA

Se refirió también a la Ley de la Coca como un aspecto muy negativo, porque se halla vinculado al narcotráfico, que es un flagelo de la humanidad.

“La aprobación de la Ley general de la Coca es un hecho nefasto para nuestro país, porque legaliza lo ilegal y esto va generar una incidencia en la delincuencia y en este flagelo de la humanidad, que es el narcotráfico”, señaló el diputado Barrientos.