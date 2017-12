Morales deberá demostrar que gobierna escuchando al pueblo

El expresidente y representante oficial de la demanda marítima, Carlos Mesa, sugirió al Gobierno abrir un espacio de diálogo sin condiciones y basado en la capacidad de ceder en el conflicto de salud. Para el exmandatario, este es un momento perfecto que tiene el presidente Evo Morales para demostrar que gobierna “escuchando al pueblo”.

“El país está confrontado, el gobierno tiene que entender que el diálogo tiene que basarse en la condición y la capacidad de ceder, ceder en aquellas cosas en las que la sociedad cree que hay excesos”, sostuvo el exmandatario boliviano.

Recomendó un “diálogo sin condicionamientos”, lo que en su criterio quiere decir hallarse dispuestos a instalar una mesa de negociaciones, en la que pueda conciliarse las divergencias que pudieran haber. Es decir, que el Gobierno exponga los argumentos sólidos que tiene para provocar una crisis de salud en el país, y que los médicos tengan la oportunidad de exponer las exigencias, responsabilidades y dificultades que confrontan.

En particular, que expongan su rechazo legítimo al artículo 205 de la Ley de Salud, aprobada precipitadamente por el oficialismo, tanto en sus niveles burocráticos como por medio de la posición dominante que tiene en las cámaras legislativas.

GOBERNAR ESCUCHANDO

En este sentido, el vocero oficial de la Demanda Marítima recordó también el discurso que maneja el presidente Evo Morales cuando afirma que Él gobierna el país escuchando al pueblo.

“El Presidente ha insistido muchas veces en que su objetivo de vida en la política es gobernar escuchando al pueblo, este es un momento perfecto para demostrar que eso es verdad, para probar que él gobierna escuchando al pueblo. Las voces del pueblo, y me refiero a varios sectores, a la base de la sociedad no solo a los profesionales de la medicina, están diciéndole al Gobierno que el artículo (205) y algunos otros – ahora se han ampliado las peticiones del Código Penal – tienen excesos y dan lugar o pueden inducir a a arbitrariedades en el poder, en ese sentido es necesario escuchar al pueblo”, manifestó.

En ese marco, Mesa sostuvo también que esta es una gran oportunidad para el Gobierno y el sector de salud del país trabajen en un plan destinado a cambiar, desde su estructura, el sistema de salud boliviano, el que a pesar de la creación de hospitales, es uno de los más carentes en cuanto a servicios.

“Tenemos que entender que esta es una oportunidad de oro para reformular estructuralmente el sistema de salud”, dijo y recalcó que esa tarea está solamente en manos del actual Gobierno. “Es imprescindible una reformulación de las políticas de salud del Estado boliviano”, anotó el expresidente.

Desde hace 36 días que se mantiene un paro indefinido en los centros de salud, en los que solo atienden los servicios de emergencia. Las diferentes ramas del sector se han adherido o expresado su apoyo a los profesionales movilizados.

Las autoridades gubernamentales aseguran que el artículo 205 en realidad protege a los médicos y no criminaliza su actividad. Han llamado al diálogo, pero piden que se levanten las medidas de presión y en particular establezcan una pausa humanitaria para la atención a la ciudadanía.

Ante un eventual cuestionamiento del Gobierno por sus opiniones, Mesa se anticipó diciendo que no se gana nada con pretender comparar o apelar al pasado para mostrar lo que se hizo o no para mejorar la salud.

“La respuesta no la tengo que dar yo, la tiene que dar el Gobierno hoy, tiene que responder cómo entiende mejorar estructuralmente la salud. No ganamos nada indicando cada vez que se hace una crítica, que en el pasado no se hizo nada, por eso mucha gente votó por el Gobierno, porque supuso que tenía las posibilidades de cambiar las cosas”, expresó el entrevistado.

Precisó, finalmente, que no se puede ser ciego y negar que el Gobierno ejecutó proyectos e inversiones importantes y significativas, pero que siguen siendo insuficientes. “No quiere decir que el Gobierno no hizo nada, pero hay que avanzar escuchando al pueblo”, manifestó.