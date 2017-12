Tareas para 2018

El gobierno está muy preocupado por la crisis económica, pero lo ha disimulado hasta ahora gracias a que tiene un aparato de propaganda multimillonario y cuanta con medios de comunicación en condición de rehenes.

PETRÓLEO

ORO

ZINC Los 32 analistas del mercado del petróleo esperan que el 2018 el precio promedio para el WTI, el precio de referencia de Estados Unidos, será de 55,78 dólares el barril. Para el Brent, el referente internacional, se espera 59,88. Las expectativas descartan un repunte en el precio que era esperado por Venezuela, y otros exportadores de petróleo, como un posible salvavidas. Para Bolivia el WTI es el principal referente para fijar el precio de gas que exportamos. El precio del oro se fortalece y cierra el año con un repunte basado en las expectativas de lo que podría pasar en 2018. Los mercados asiáticos siguieron la pauta de Estados Unidos y Europa al comprar oro para el principio de año basados en datos de las expectativas del desempeño de la economía mundial que mostraron menos optimismo de lo que se esperaba y la inestabilidad geopolítica que implica el nuevo gobierno de Donald Trump. El zinc junto con el cobre y el aluminio son los tres metales que podrían liderar el nuevo súper ciclo de las materias primas. El crecimiento esperado en los vehículos eléctricos promete un golpe a la demanda de petróleo pero también implica una nueva estructura en la demanda de los materiales que se usan en construir estos nuevos vehículos. El auto eléctrico usa menos acero pero mucho más Cobre, aluminio y zinc para su construcción.



• Antes de que termine 2017, el gobierno adoptó medidas para enfrentar, o por lo menos enfriar, el déficit de la balanza comercial, pero sin admitirlo, disimuladamente, en el estilo solapado que domina. Y lo hizo como una concesión a los empresarios privados cruceños: levantó la prohibición a las exportaciones y autorizó el uso de transgénicos.

Como símbolos, son medidas que equivalen a una rendición política, porque se supone que las prohibiciones de exportar estaban inspiradas en el profundo convencimiento de que lo primero, lo primordial, lo inexcusable, es la atención de la demanda interna, y luego, cuando se haya cumplido esa exigencia “revolucionaria”, los excedentes podrían ser enviados al exterior.

Pero se nota que cuando las papas queman, la demanda interna puede esperar y lo primordial, lo inexcusable es exportar para tener más divisas y de paso tratar de disimular la enorme brecha entre las importaciones y las exportaciones, que en 2017 será de US$ 1.500 millones, el nivel más alto de la historia de Bolivia.

• En lo que está muy demorado el gobierno es en la tarea de encarar el déficit fiscal, que ahora llega a 8,3% del PIB, el nivel más alto desde el 8,8% de 2002. Lo que tiene que hacer, como se lo han dicho los analistas independientes como José Luis Parada, es reducir el gasto público, un consejo que ahora lo repite el BID y la propia CEPAL, donde hasta hace poco predominaban los aduladores del “proceso de cambio”.

• Para encarar la deuda externa, que en estos días de fin de año está próxima a los US$ 10.000 millones, la más alta de toda la historia de Bolivia, el gobierno ha optado no por mentir, sino por disimular y decir que se trata de un dinero que sirve para el crecimiento. Y como 2018 será un año pre-electoral, ha decidido incrementar aun más la deuda externa, en US$ 2.500 millones.

• Lo de las reservas de gas ya es una vergüenza. En octubre de 2017 debía haberse conocido el resultado de esa medición, pero luego se anunció que sería en abril de 2018 y ahora resulta que la empresa no ha sido contratada todavía, por razones burocráticas y por “la rigidez de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, dijo el vicepresidente.

El gobierno boliviano ha pedido al de Chile realizar tareas binacionales coordinadas para frenar el contrabando desde ese país, a cambio de que se haga un control más efectivo del narcotráfico. Pero las deficiencias mayores para evitar el contrabando están en el control fronterizo de parte de Bolivia y en la incapacidad de la Aduana boliviana de contar con recintos que no sean asaltados por los contrabandistas.

Cierre de empresas El 27% de las empresas que aun operan en Venezuela podrían cerrar en 2018, advierten los empresarios privados que aseguran que de las 3.800 empresas privadas que aun operan, 1.018 están al borde del cierre. Si las políticas económicas no cambian en dos años cerrarían el 45% de las empresas que enfrentan el milagro de la economía chavista. Reducción de impuestos El Senado argentino aprobó la reducción del impuesto a las ganancias empresariales del 35 % al 30 % en 2018, y de ahí al 25 % definitivo en 2019. La intención es incentivar la reinversión e impulsar la recuperación económica. Otras medidas reducen aportes patronales obligatorios y un equivalente al impuesto a las transacciones que desaparecería. Signos de recuperación En Perú, las ventas al consumidor aumentaron en 6,9% en el mes de septiembre comparado con 2016. La recuperación fue proclamada por el ministerio de producción como el fin de la desaceleración. El repunte es liderado por la construcción, con cuatro meses de crecimiento continuo y un aumento en ventas de ferretería del 15%.