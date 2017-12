Ley de Hidrocarburos fue pretexto para sacarme de la Presidencia

El ex presidente Carlos Mesa, afirmó ayer que la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el actual jefe de Estado, Evo Morales, y la ex máxima autoridad ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, solo fue un pretexto para sacarlo de Palacio de Gobierno.

“Quien cree que la Ley de Hidrocarburos era un proyecto coherente no se da cuenta de que el único objetivo de la Ley de Hidrocarburos era sacar de la Presidencia a Carlos Mesa”, puntualizó.

Además agregó que en aquel entonces no promulgó la normativa porque tenía varios errores técnicos y era una trampa.

“Era una trampa, había que escoger si querías morir ahorcado o querías morir fusilado. En el fondo no me di cuenta de que en ese momento el no promulgar la ley era escoger una de las muertes que me iban a dar. Es decir, o la derecha te mataba o te mataba la izquierda; la izquierda o los movimientos sociales o lo que tú quieras”, afirmó

El 18 de julio del 2004 se llevó adelante el referéndum del gas que consultaba sobre la abrogación de la Ley de Hidrocarburos vigente, la recuperación del carburante en boca de pozo para el Estado, la recuperación de la acciones de YPBF y su refundación, usar el gas como estrategia para tener una salida al mar y garantizar la industrialización, el consumo internos e incrementar el impuesto en por lo menos un 50% de la valor de la producción.

El sí a estas cinco consultas se impuso con el 60%. En este contexto, Mesa propuso un proyecto de ley sobre combustibles al Legislativo pero fue rechazado.

El 17 de mayo del 2005 por el presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, promulgo el precepto propuesto por Morales.

Según Mesa esa normativa hizo posible que YPFB se encuentre en mala situación, el declive de la producción de carburantes líquidos y no permitió una distribución equitativa de las regalías.

“Se descuartiza Yacimientos, se establece una absoluta, lo que se llama un impuesto ciego, que nos ha generado un declive en la producción de hidrocarburos líquidos porque no se hizo una discriminación de impuesto como debió hacerse y porque no se estableció el IDH en la lógica de la compensación, que te permite hoy entender la locura de que Tarija recibe cinco veces más que La Paz, teniendo 10 veces menos que población”, señaló.