Álvaro García ratifica que no acompañará a Evo Morales

Para Álvaro García 14 años al mando de la Vicepresidencia del país son suficientes. Ayer en un encuentro informal con los periodistas confirmó que ya no será parte del binomio junto al presidente Evo Morales y no participará en las elecciones de 2019, en vez de eso, aseguró que se dedicará a formar comunistas bolivianos.

“Sobre la repostulación ya lo dije anteriormente que es una decisión ya tomada”, aseguró García quien asitó acompañado de su esposa Claudia Fernández y su bebé, Alba.

En diciembre de 2016, la autoridad hizo conocer que no repostulará con Morales. “En verdad ya he tomado una decisión (…) No volver a postularme, es una decisión personal (…) es una decisión cerrada”, indicó en aquella ocasión a medios de comunicación. Después de esa declaración, García se ratificó dos veces más asegurando que no será candidato en los comicios electorales.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Interculturales de Bolivia, Henry Nina, dijo anteriormente que en enero de 2018 se prevé llamar a un ampliado del sector, para que las bases definan una posición sobre la continuidad de Álvaro García para 2019.

Posteriormente, las organizaciones sociales que conforman la coordinadora nacional por el cambio (Conalcam) se reunirán para asumir una determinación conjunta sobre el futuro acompañante del presidente Evo Morales.

García además dijo que hay “muchísima gente” que puede tomar su lugar y que la designación se debe dar “en un diálogo entre organizaciones sociales y el Presidente, porque necesita una persona de su confianza”.

El pasado 16 de diciembre el Movimiento al Socialismo (MAS) realizó una concentración en la ciudad de Cochabamba, con la presencia de sectores afines al partido oficialista y funcionarios públicos, donde se proclamó a Evo Morales como candidato a las generales de 2019, en dicho acto estaba presente el vicepresidente y otras autoridades del Ejecutivo y Legislativo.

OTRAS OPCIONES

En el ámbito político boliviano y sobretodo en el oficialismo, se escuchan casi en susurro, nombres, posibles acompañantes de Evo Morales.

Uno de esos nombres es el del presidente del Senado, José Alberto Gonzáles, a quien EL DIARIO le consultó esa posibilidad y la respuesta fue negativa.

“No estamos en el afán de querer provocar alguna susceptibilidad y que supongan que yo estoy por ir a otro escenario, que no sea este en el que me encuentro, actualmente y por el momento, la Presidencia del Senado”, afirmó Gonzales.

Otro de los nombres que barajan en las filas del MAS es el del excanciller David Choquehuanca, quien acompañó 11 años como ministro de Relaciones Exteriores. La exautoridad cuando fue consultada sobre esta posibilidad no negó ni afirmó el hecho. Dejó la decisión a las bases del MAS.