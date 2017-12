Todos los ministros deben irse

Descontento y reprobación a la labor de los actuales ministros del Gabinete. Ésa fue la reacción de los ciudadanos consultados ayer por EL DIARIO. La población pidió en especial la renuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero, por no solucionar hasta la fecha el conflicto con los médicos.

Por primera vez y como no se había visto en anteriores gestiones y gobiernos de otros presidentes de Bolivia, en fiestas de fin de año cuando la familias bolivianas se reconcilian, cuando se ocupan en los preparativos para recibir la Noche Buena o despedir el año viejo, gran parte de la sociedad está movilizada, hay varios piquetes de huelgas de hambre, cada día hay marchas de protesta, bloqueos y hasta la anterior semana, gasificaciones y heridos y la población en general, reacciona preocupada y molesta con las autoridades del Gobierno central encargadas de dar solución a las demandas de la sociedad.

El pedido en vez de lograr el rechazo de la población, a pesar de la persistente propaganda gubernamental, logra más adeptos y apoyo de distintos sectores como los arquitectos, transportistas, abogados, ingenieros, profesores y obreros.

En esa línea, crece el pedido, desde distintos puntos del país, de renuncia de la ministra Ariana Campero.

OPINA LA GENTE

Víctor Hugo Romero:

“Para mí debería irse la Ministra de Salud por no saber solucionar los problemas, crea más conflictos porque habla incongruencias, se escucha en los medios de comunicación, me parece que es muy terca; también el Ministro de Justicia debe irse porque en nuestro país no hay justicia y también el Ministro de Gobierno que da informaciones equivocadas”.

Mónica Miranda:

“El Presidente tiene que cambiar a los ministros que no manejan bien. Para mí ahorita la Ministra de Salud, no arregla nada siguen las marchas y no hay nada. También tienen que salir otros ministros más que no están trabajando y algunos que son ministros de oposición que están perjudicando, hasta diría que Evo está trabajando más o menos pero deben trabajar más”.

Fernando Lima:

“Deberían irse todos los ministros porque no saben dónde están parados. Le pregunto a la Ministra de Salud, ¿hasta cuándo va ser este paro?, los pobres sufren. En qué está pensando el Gobierno, soy capaz de decirle muchas cosas pero me duele el corazón cuando pienso en este paro. El Ministro de Gobierno debería irse porque es el masacrador del pueblo”.

Vilma Osco:

“No los conozco muy bien a los ministros pero parece que no están trabajando porque hay muchos problemas, la Ministra de Salud debería irse porque no se está poniendo las pilas, los enfermos están llorando es una pena, así no es posible, ahorita tengo a mi niña enferma pero no la quieren atender porque dicen que no es grave, no sé qué voy hacer mi hijita está llorando esta resfriada”.

Kevin Tapia:

“Deberían cambiar a la Ministra de Salud. En la Nochebuena seguían marchando y esta señora no está haciendo bien su trabajo, así que deberían cambiarla más que todo por lo médicos que requieren mejores condiciones de trabajo y no hace nada para solucionar y los otros ministros que no hacen su trabajo igual deberían irse”.

Adina Gutierrez:

“Creo que debía irse la Ministra de Salud porque no está trabajando y deberían hacer una reevaluación a todos los ministros, donde se pueda ver sus capacidades y colocarlos donde hagan mejor su trabajo, porque parece que no están donde deberían estar y se los ve que no hay trabajo y al final creo que deberían cambiarlos a todos”.

Rosa Taraniapo:

“Yo creo que está bien porque están trabajando, el Presidente me parece una persona honesta. Hay que pedir a los ministros que tengan corazón al trabajar que no se olviden de la gente, que mejoren las cosas y que piensen en que debe haber más empleos, porque hay personas que no tiene empleo, que sean conscientes y ayuden al presidente”.

Freddy Loza:

“Pienso que deberían cambiar al Ministro de Minería, porque no lo veo activo pero lo demás están bien y no quiero que la saquen a la Ministra de Salud porque los médicos son inhumanos, yo estoy esperando mi operación hace 3 meses, ahora que hay paro ¿cuándo me van a operar?. Están bien los Ministros que se vaya solo el de Minería”.