“Es el peor gabinete en once años de gestión”

El ex vocero del Movimiento al Socialismo (MAS), Alex Contreras, considera que el actual gabinete de Gobierno “es el peor” en once años de gestión del presidente Evo Morales y una muestra es el caso del Ministra de Salud, que no mostró capacidad para solucionar el conflicto con los médicos.

“Este es el peor gabinete que ha tenido el presidente Evo Morales en los once años de gestión, ni político, ni técnico sino muy improvisado, que obedece tristemente. Son personas muy dóciles al Jefe de Estado, han mostrado incapacidad en varios conflictos, la mejor muestra son los 35 días de paro de los trabajadores de salud”, sostuvo Alex Contreras.

Para el exvocero de Gobierno de la primera gestión de Morales, el conflicto con el sector de Salud es reflejo de lo que sucede en todo el Órgano Ejecutivo y que el lío no es solo con Ariana Campero, sino con todo el staff de ministros.

“Es una Ministra totalmente incompetente que no tiene idea de los que es gestión y tampoco tiene idea de lo que es política y como Ella, creo que hay varios ministros que son iguales, en este gabinete. Por esa razón creo que es de los peores gabinetes que ha tenido el presidente Evo”, señaló Contreras.

Además refuerza su versión con "ciertos" actos de los actuales ministros y por ello plantea que se debería trabajar en un nuevo replanteo que debe surgir desde el Mandatario.

“Debería existir un cambio radical, no solo de ministros sino algo que es un cambio urgente, un golpe de timón a la gestión de gobierno, porque lo otro significa tener solo un gabinete político, en un año pre electoral, porque quienes hemos estado en la administración pública sabemos que la mejor manera de hacer política es hacer una buena gestión”, aseveró Contreras.

Asimismo afirmó que “en el Ejecutivo, en los ministerios no manejan y no mandan los Ministros, sino obedecen ciegamente a las órdenes del Presidente del Estado Plurinacional, por esa razón cuando digo que deberían fortalecer la gestión dando un golpe de timón deber dar una nueva mirada a la nueva visión que quiere del país”.

En ese sentido resalta los dos últimos resultados electorales que han sido un aviso sobre lo que está pasando en el país y de como se avizora el panorama político para el 2019.

“El pueblo ya no quiere maquillajes porque no está conforme; por esta razón al presidente Evo le hemos ganado el 21 de febrero, en las elecciones judiciales y le vamos derrotar el 2019, porque ya no puede ser candidato”, agregó Alex Contreras.

En esa línea el ex vocero del MAS, concluye que el presidente ya tiene definido el nuevo gabinete para la próxima gestión.

“Creo que el nuevo gabinete más allá de las opiniones de los grupos sociales o dirigentes, quien va definir es el presidente Evo y me imagino que ya tiene el gabinete político porque eso es lo que necesita”, sostuvo Contreras.