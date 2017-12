Sismos sacudieron países sudamericanos



Un sismo de 4,8 de magnitud en la escala de Richter Sacudió el norte del Perú y otro de 4,7 grados causó temblores en costas provinciales de Ecuador, informaron ayer autoridades de Estado

PERÚ

Un sismo de 4,8 grados de magnitud en la escala de Richter se sintió ayer en el norte de Perú sin que hasta ahora se reporten daños personales ni materiales, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor se registró a las 13.47 hora local (18.47 GMT) y su epicentro se localizó 21 kilómetros al noreste del municipio de Olmos, situado en la norteña región de Lambayeque, unos 850 kilómetros al norte de Lima.

Además, el movimiento telúrico se originó a una profundidad de 80 kilómetros bajo la superficie terrestre y fue percibido con una intensidad leve en el municipio de Lambayeque y débil en la ciudad de Chiclayo, capital de la región.

Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 por ciento de la actividad sísmica mundial.

ECUADOR

Un sismo de magnitud 4,7 en la escala abierta de Richter se registró ayer en la provincia del Guayas, en la costa de Ecuador, sin que hasta el momento se reportaron sobre víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 01.04 hora local (06.04 GMT) a 3,12 grados de latitud sur y a 81 grados de longitud oeste.

El Instituto indicó en su red social Facebook que el sismo ocurrió a una profundidad de 8 kilómetros.

MÉXICO

Un sismo de magnitud 5 causó un temblor ayer el sureño estado mexicano de Guerrero sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños y activó la alerta sísmica de la Ciudad de México, donde tampoco se han reportado desperfectos.

Según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo se localizó a 7 kilómetros al este de Acapulco, en Guerrero, y tuvo lugar a las 14.23 hora local (20.23 GMT).

En un mensaje en Twitter, publicó minutos después del movimiento telúrico, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó que «ante el sismo de magnitud preliminar de 5.0, se activaron los protocolos».

«Protección Civil me informa que su duración fue muy breve y se sintió principalmente en Guerrero y en algunas partes de la Ciudad de México. Hasta el momento, no se tiene reporte de daños», agregó el mandatario, en la jornada de Navidad, no tenía actividades públicas programadas.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, detalló en Twitter que se habían activado los protocolos de seguridad en el Estado de México, en el estado de Guerrero y en la Ciudad de México.

En la capital se emitió la alerta sísmica, que suena en altavoces distribuidos por toda la ciudad.

Al sonar la alarma, los capitalinos salieron a la calle aunque en un volumen menor al de otras ocasiones pues, al tratase de un día festivo, muchos de ellos acostumbran a salir de la urbe. (EFE)