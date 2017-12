Menos utilidades tuvieron bancos en 2017 que en 2016

La gestión de 2016 fue el mejor de los últimos tres años para los bancos del sistema financiero nacional. En 2017, las denominadas entidades múltiples y Pymes (pequeña y mediana empresa) cerrarán con $us 226 millones de utilidades, el menor índice en el período anotado.

Según el informe estadístico de la Asociación de Bancos Privados (ASOBAN) en 2016 las ganancias netas de las entidades que corresponden a este grupo fueron de $us 304 millones, un año antes, 2015, la cifra se situó en 264 millones. Sin embargo la proyección preliminar de las utilidades de 2017 indican que la cifra de la gestión podría elevarse a $us 271 millones

INDICADOR

La utilidad en los bancos se mide con el indicador denominado ROE, que es el resultante del total del patrimonio dividido entre las ganancias netas obtenidas en un periodo.

Tomando en cuenta dicha relación, el indicador ROE se colocó en la categoría de entidades financieras múltiples, en 13.21 por ciento en 2017, a diferencia de 2016 que llegó a 15.32 por ciento y un año antes, 2015, a 15.14 por ciento. Nuevamente, el mejor indicador ROE de los tres años considerados fue el del año pasado.

BANCA MÚLTIPLE

Un banco múltiple realiza todo tipo de transacciones, desde captaciones de ahorros del público hasta operaciones de comercio exterior. También dispone de cartera para financiar, vivienda de interés social, producción, consumo y servicios.

Pese a las menores utilidades, los bancos de esta categoría elevaron su patrimonio de $us 1.887 millones en la gestión 2015 a $us 2.128 millones en 2016, cerrando la gestión a octubre pasado en $us 2.150.

Datos al último mes de octubre, mencionados por la entidad corporativa, corresponden a estimaciones internas en base a los estados financieros, aclaró el reporte de la Asociación de Bancos Privados (ASFI), con cifras a octubre pasado.

BANCA PYME

La situación fue más adversa para los bancos Pyme, cuya cartera está orientada a financiar crédito a pequeñas y medianas empresas. En este caso, el indicador ROE se colocó en 1.12 por ciento en 2017, a 12.41 por ciento en 2016 y a 9.51 por ciento en 2015.

SOLVENCIA

En cuanto a la Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), ambas categorías de bancos tanto Múltiples y Pyme, en 2016 registraron 12.09 por ciento y 13.11%, respectivamente. Un año antes ambas categorías tuvieron índices de, 12.01 y 12.78 por ciento. En Bolivia, se ha determinado que este indicador deber ser mayor al 10 por ciento en todas las entidades financieras reguladas por la ASFI.