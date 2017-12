Terrorismo de Estado del Gobierno busca amedrentar a los bolivianos

El gobierno de Evo Morales aplica un terrorismo de Estado con el que pretende amedrentar a todos los bolivianos, respondió ayer el abogado constitucionalista Carlos Alarcón a las acusaciones del ministro de Gobierno, Carlos Romero, que acusó a su persona y otros líderes de opinión de “agitar” la protesta de los médicos.

“Es terrorismo de Estado y es una muestra del uso que harán del Código Penal y además que el Gobierno no debe olvidar que gracias a un aporte profesional como constitucionalista logré que el presidente Evo Morales entre al gobierno por la puerta grande y no por la ventana”, afirmó Alarcón.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció el sábado pasado que varios políticos, a quienes calificó de derecha neoliberal, estuvieron promoviendo la violencia en las marchas de estudiantes de Medicina que terminaron en enfrentamiento con la Policía.

Mencionó además a los abogados Silvia Salame y Carlos Alarcón, como profesionales que apoyan a la dirigencia de los médicos. Dijo que estos juristas son conocidos por su inclinación opositora.

Al respecto, el constitucionalista Alarcón reiteró que su rol profesional que ha estado siempre al servicio del país y que se considera un hombre de derecho y que está presto a dar aporte para evitar los conflictos sociales y políticos.

“Yo siempre me he manejado en el campo de derecho, de las vías de derecho, nunca de las vías de hecho como lo está haciendo el Ministro de Gobierno, un terrorismo de Estado y esto hace que ponga en la picota al Código Penal ya no solo al artículo 205, sino a todo el Código Penal”, enfatizó el constitucionalista Alarcón

En ese sentido, el abogado y constitucionalista calificó de “un absurdo y mentira lo que dice el ministro, porque “a nosotros (abogados Gustavo Camacho y Carlos Alarcón) nos han llamado específicamente para que analicemos y evaluemos el artículo 205; y elaboramos una propuesta sustitutiva, ese es el único objeto que nos ha encargado el Colegio Médico de La Paz y hemos cumplido con ese trabajo”, aseveró Alarcón.

POR EVO MORALES

Destacó el aporte que hizo como constitucionalista y autoridad en el año 2005 cuando se agudizaba la crisis política de Bolivia y se buscaban soluciones, en el entendido de que en esa época la oposición de los partidos políticos tenían mayoría en el Congreso y su aporte fue para buscar elecciones presidenciales.

“Hicimos el 2005, pese a que otros sectores reaccionarios de la oposición tradicional ya sabían que iba llegar Evo Morales y no querían hacer esa elección para que no gane Evo y yo personalmente hice todo para que este señor ingrese por la puerta grande porque estaba en juego la paz del país y el futuro de Bolivia y ahora después de 12 años se ha degenerado en una dictadura en un gobierno de amedrentamiento e imposición”, sostuvo Alarcón.

Asimismo en su análisis sobre lo que está sucediendo con la interpretación del artículo 205 pareciera que no solo es ese el observado sino todo el Código Penal y por eso plantea que el gobierno pareciera que hará uso de esta norma como un instrumento de gobierno dictatorial.

“Ya no es un problema de contenidos, es un problema de como lo va a utilizar esta dictadura, como un instrumento letal para la aniquilación de los derechos ciudadanos y la prueba de esto es justamente la conferencia de prensa de ese Ministro que está tratando de amedrentar, intimidar y criminalizar a gente, lo único que hemos hecho es aportar en situaciones más difíciles, dando las mejores soluciones para el país”, manifestó Alarcón.

Los aportes que están haciendo algunas personalidades son para atenuar el conflicto médico, están siendo confundido por el gobierno quien más bien debería estar agradecido por el aporte, expresó sobre lo que sucedió con la participación del rector de la UMSA, Waldo Albarracín.

“Por ejemplo lo acusan injustamente a Waldo Albarracín, rector de UMSA, cuando en todo caso deberían agradecerle porque gracias a él se mantenido esa marcha dentro de los parámetros de paz y relativa tranquilidad pero lo ofenden e insultan, amedrentan; esa es la prueba más clara de que todo este Código Penal lo van a utilizar como instrumento de la dictadura”, agregó el constitucionalista Alarcón.

Por último, subraya que la clase media expresada en los médicos están haciendo bien en manifestarse y contrarrestar la actitud del gobierno.