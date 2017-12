Legislativo hizo tareas que le asignó el Ejecutivo

En la gestión que acaba, el Legislativo fue un Órgano estatal “muy sometido” a las tareas que le asignó el Ejecutivo desde Palacio de Gobierno como, por ejemplo, la aprobación del Código del Sistema Penal, que tiene varios artículos observados y que a pesar de su promulgación, continúan generando conflictos sociales, según el análisis de Víctor Hugo Cárdenas.

“El trabajo legislativo ha tenido otro año negativo en su trabajo, las iniciativas para las leyes lo tuvo el Ejecutivo, por lo que el Legislativo fue anulado, además que tuvo que asumir las tareas que le daba el Ejecutivo, lo cual ha sido una tragedia”, opinó el ex vicepresidente Cárdenas.

En su experiencia, como presidente del Congreso (hoy Asamblea Legislativa) el ex vicepresidente observó el trabajo que desarrollaron los parlamentarios, en el entendido de que las leyes aprobadas son muestra de la línea que se está dando desde el Órgano Ejecutivo.

“En el nuevo Código del Sistema Penal no hay muchas cosas originales, sólo han reformado, han aumentado su influencia, su poder y sus criterios sobre la sociedad, además de parcializar varios delitos, esto es muestra del sometimiento del Órgano Judicial al Órgano Ejecutivo”, agregó el ex vicepresidente Cárdenas. Asimismo, agregó que el trabajo de las normativas en el Legislativo sirvió como pretexto mediático para invisibilizar conflictos sociales.

“Su trabajo muestra el autoritarismo con el que trabajan y la poca formación intelectual que tienen sus legisladores, que únicamente han elaborado normas para tapar o callar otros temas que están ganado audiencia en la opinión pública; ha sido una gestión de conveniencia”, sostuvo la ex autoridad.

El trabajo de la Asamblea Legislativa la caracteriza como de “inercia Legislativa y de sometimiento al Ejecutivo”. Más aún, señaló que por primera vez un partido cuenta con los dos tercios, aunque el mismo no está bien administrado. “Los dos tercios para el Gobierno es un problema, no está sabiendo manejar esa ventaja, más lo usa para enjuiciar, crear juicios políticos contra opositores y para defender a sus ministros que en cada interpelación salen aplaudidos y ratificados, con esto el legislativo perdió su sentido democrático”, enfatizó el ex vicepresidente Cárdenas.

En éste tránsito de evaluaciones, en el que también concurrieron los legisladores, pudo advertirse que difieren sus opiniones en función a lo vivido y experimentado en esta gestión 2017.