Protestan contra Embajada estadounidense en Honduras

Tegucigalpa.- Centenares de seguidores de la Alianza de Oposición contra la Dictadura protestaron ayer frente a la Embajada de EEUU en Tegucigalpa contra el supuesto “fraude electoral” en perjuicio de su candidato, Salvador Nasralla, en las elecciones generales del 26 de noviembre.

“No queremos que siga gobernando Juan Orlando Hernández, el pueblo hondureño en su gran mayoría votó a favor de Salvador Nasralla”, dijo el coordinador general de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya, en un discurso en el que también criticó a la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró el domingo nuevo presidente electo a Hernández, actual gobernante, quien buscó una polémica reelección con la bandera del Partido Nacional.

CRÍTICA OPOSITORA

Según Zelaya, el personal de la Embajada de Estados Unidos no le está informando a su gobierno en Washington la verdad, porque el ganador, reiteró, fue Nasralla.

“Que no me venga con cuentos Almagro (Luis, secretario general de la OEA), enfatizó Zelaya al reiterar que el organismo continental no está reconociendo que Nasralla fue el ganador, “si aquí se ganaron las elecciones”.

Añadió que entregarían una carta “de dos páginas”, que no leyó, que la Alianza de Oposición le estaría enviando al presidente de EEUU, Donald Trump, en la que le explicarían, entre otras cosas, que «el pueblo hondureño quiere paz».

Señaló que «el Departamento de Estado está haciendo un juego perverso desconociendo los resultados de las elecciones».

«Todos a la lucha, lo que ganamos en las urnas lo vamos a defender en las calles, no importa el tiempo que sea», recalcó Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009.

PROTESTA

Cuando se creía que la protesta terminaría con la interpretación de un cantante con un tema musical pidiendo la salida de Hernández, llegó Nasralla, quien dijo que el anuncio del TSE de que el presidente electo es Hernández, «solamente es una opinión».

En una nueva discrepancia con Zelaya, quien antes había criticado a la OEA, Nasralla señaló que el proceso electoral «está viciado» y que «mañana tendremos el informe oficial (del organismo continental) en el que se recomienda la repetición de las elecciones», con lo que no está de acuerdo el expresidente.

Dijo además que en EEUU ha recibido apoyo como nuevo presidente electo de Honduras.

«La gente del Congreso de Estados Unidos está con nosotros. Esta lucha no está perdida gracias a ustedes y seguiremos manifestándonos hasta que la comunidad internacional ordene, o que me nombren presidente, o se repitan las elecciones», expresó Nasralla.

OPOSICIÓN

Los manifestantes, portando banderas del país, la Alianza de Oposición y el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), corearon consignas contra Hernández.

Algunos manifestantes cargaban una cruz de madera con nombres de más de 30 personas que según Zelaya han muerto en las manifestaciones, muchas de ellas con vandalismo, que se han registrado desde el 29 de noviembre.

La protesta, durante más de dos horas, se celebró sin incidentes y un fuerte resguardo de policías y militares, que en uno de los extremos disponían de una tanqueta con un cañón de agua para disolver manifestaciones.

Durante la manifestación también hubo quema de cohetes y luces artificiales alusivas a la Navidad.

El pasado miércoles, la Alianza de Oposición celebró otra protesta frente al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en tanto que para este viernes tienen previsto el bloqueo de carreteras a nivel nacional.

ESTADOS UNIDOS

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos felicitó hoy a Juan Orlando Hernández por su victoria en las elecciones presidenciales de Honduras, aunque instó a aplicar «muy necesitadas» reformas electorales dadas las «irregularidades» identificadas en el proceso.

«Felicitamos al presidente Juan Orlando Hernández por su victoria en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre, como fue declarado por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras», afirmó Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado.

No obstante, Nauert reconoció «las irregularidades identificadas por las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), y las fuertes reacciones de los hondureños de todo el espectro político», por lo que urgió «a un esfuerzo continuado para sanar la división política y aplicar las muy necesitadas reformas electorales».

VIOLENCIA

Asimismo, la funcionaria estadounidense hizo un llamado «a los hondureños a evitar la violencia» y «al gobierno a que asegure que las fuerzas de seguridad respeten los derechos de los manifestantes pacíficos, incluidas las sanciones por cualquier violación de estos derechos».

Previamente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, había propuesto la celebración de unos nuevos comicios en Honduras ante «la imposibilidad» de dar certeza en el recuento final. (EFE)