Brasil y Argentina revertirán recesión económica este año

Argentina y Brasil abandonarán el siguiente año los números rojos de su crecimiento económico, después de casi dos años situaciones

económicas y hasta recesivas, señalaron organismos multilaterales.

Sin embargo, se estima la reanudación de la expansión de las actividades productivas en ambos países, lo que beneficiaría a Bolivia, porque requerirían el esperado aumento en su demanda de gas natural. Al menos, dos altas autoridades económicas del Gobierno manifestaron optimismo sobre este tema.

Una evaluación de la gestión 2017 y las posibles proyecciones para el siguiente año, fueron dadas a conocer por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las que apuntan inclusive a una disminución del déficit comercial.

PERSPECTIVAS

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillen, y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, coincidieron, por separado, que las economías de Brasil y Argentina van mejorar el próximo año y los volúmenes que entre ambos compran "un poco más de 40 millones de metros cúbicos- puede que aumenten, así como el precio del petróleo.

Ambas economías registraron en 2016 cifras negativas de crecimiento, Argentina -2,2% y Brasil -3,6%, pero en 2017 se mostró una leve recuperación, 2,9% y 0,9%, respectivamente, señaló el presidente del IBCE, Reinaldo Díaz.

BALANZA COMERCIAL

Al respecto, el gerente de la entidad privada, Gary Rodríguez, señaló que la brecha comercial negativa del país se redujo en parte, aunque en el presente año también habrá también déficit, debido a mayores importaciones de bienes de capital e intermedios, principalmente.

El ministro Guillén dijo que las importaciones no son malas en sí, porque gran parte son bienes de capital, maquinaría entre otros; mientras tanto el déficit comercial se mantiene por tercer año consecutivo.

IBCE

Sin embargo, el IBCE alertó que el déficit comercial podría aproximarse a su máximo histórico en la presente gestión, ya que de enero a octubre la brecha alcanzó a $us 971 millones, en tanto que en similar período del 2016 fue de $us 824 millones, es decir, 18 por ciento mayor.

Entre enero a octubre de este año, las ventas totales (exportaciones) del país alcanzaron a los $us 6.604 millones, mientras que las importaciones llegaron a $us 7.574 millones. Al respecto, Rodríguez estimó que las exportaciones cerrarán con un poco más de $us 7.500 millones y las compras orillarán $us 8.000 millones.

TRES AÑOS

A partir de 2015 el país registró creciente déficit comercial, debido a la baja del precio del petróleo, que afectó a los precios del gas que vende a Brasil y Argentina, a esto se sumó el bajo dinamismo económico que registraron ambos países. La Cepal en su último informe dijo que la contracción de la economía boliviana comenzó a sentirse en el segundo semestre de 2013.

DATOS

De acuerdo a datos del IBCE, el 2015 se registró el déficit de $us 855 millones, el 2016 de $us 1.287 y en la presente gestión la cifra alcanza, hasta el momento, a $us 971 millones, de enero a octubre.

Hidrocarburos, industria manufacturera, minerales así como la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca bajaron los volúmenes de venta; en casos, los efectos negativos los sintieron la agricultura y las manufacturas.