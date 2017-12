Desalojan a la fuerza a activista Olga Flores

La activista de los derechos humanos, Olga Flores, fue desalojada a la fuerza por el grupo de Seguridad de la Asamblea Legislativa; mientras que a activista política, Marcela Martínez, se declaró en huelga de hambre en el Senado.

Olga Flores es hermana de Juan Carlos asesinado junto a Marcelo Quiroga Santa Cruz, desde entonces es una defensora permanente de los derechos humanos. Ayer jueves ingresó con un pase a la Asamblea Legislativa, pero luego fue desalojada por los efectivos policiales.

“Entramos con un pase, pero luego han desconocido el pase y nos han sacado, dije que no saldría y me sacaron a empellones. Creo que es el momento que nos respeten, este Parlamento no pude estar cerrado a la intervención de los ciudadanos”, protestó Flores con la voz afónica.

El hecho sucedió paralelamente al informe que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, brindaba al Senado, sobre si haría cumplir o no los resultados del Referendo del 21F después que el Tribunal Constitucional reconoció en su sentencia la reelección indefinida.

Los policías la sacaron a rastras por las gradas que conducen del Senado al hall de la Asamblea Legislativa. Como puso resistencia la levantaron entre varios policías hasta sacarla del Legislativo y dejarla en las gradas, fuera del edificio.

Pese a que una acompañante de Flores pedía a los policías que la dejen y que no “sean abusivos”, éstos continuaron con la acción hasta desalojarla del Legislativo.

Después del informe de Uriona y al concluir la sesión del Senado, Martínez vinculada al Movimiento Nacionalista Revolucionario se declaró en huelga de hambre, según dijo en defensa de las libertades y la democracia.