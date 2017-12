MAS anuncia cambio de ministros

• El senador Pedro Montes (MAS) dijo que no hace falta evaluar a la Ministra de Salud, consideró que debería renunciar.

Parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) anunciaron, por separado, que se producirán cambios de “varios ministros” para la gestión 2018.

La senadora Nélida Sifuentes no adelantó nombres, en tanto, el senador, Pedro Montes, afirmó que en el caso de la ministra de Salud, Ariana Campero, que hasta la fecha no soluciona el conflicto con los médicos, no requiere ni ser evaluada y que debería renunciar.

SIFUENTES

“Como siempre, como cada año hay cambios. Estamos seguros que va a haber cambios de varios (ministros), pero no sabemos de quiénes. Al final es una determinación del presidente Evo Morales”, declaró Sifuentes.

La legisladora precisó que las decisiones respecto al gabinete de ministros son de responsabilidad del Mandatario, aunque manifestó que los colaboradores también son objeto de evaluaciones por parte de los diferentes sectores sociales.

Consultada sobre si algunos ministros tendrán que apartarse para una mejor gestión, Sifuentes respondió: “Yo creo que sí. Eso van a hacer en la evaluación”, sostuvo.

Pero también cree que algunos exministros podrían volver en la perspectiva de un año preelectoral. “Yo creo que van a volver algunos ministros, por ejemplo nuestro ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce”, porque dijo que mantuvo la estabilidad económica.

Al ser consultada sobre si le gustaría que retorne el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, afirmó que serán las organizaciones las que evalúen.

Cada mes de enero, el presidente Morales hace ajustes a su equipo de colaboradores o en su caso ratifica al mismo.

PEDRO MONTES

En tanto, el senador por Oruro, Pedro Montes, afirmó que en el caso de la ministra de Salud, Ariana Campero, no hace falta ni siquiera una evaluación de su trabajo, debido al conflicto con los médicos que cumple un mes. Expresó que lo mejor es que la actual autoridad dé un paso al costado.

“Está a la vista de todos, no es necesario calificar. Si es que yo (en el lugar de la Ministra) estaría así mal, de seguro yo daría un paso al costado y no perjudicaría, porque si no soy capaz de manejar esto hay que dejarlo porque para ser ministro hay que ser buen ministro resolviendo todos los problemas que se presenten”, afirmó Montes.

Asimismo, el legislador coincidió con Sifuentes, al señalar que en el Gabinete de ministros de Evo Morales habrá una reestructuración, para lo cual se hará una evaluación donde se tomará en cuenta las virtudes y fallas de los colaboradores del Mandatario boliviano.

JIMENA COSTA

En tanto, la diputada de Unidad Nacional, Jimena Costa, afirmó que el alejamiento de Campero del gabinete de Evo Morales, si bien no soluciona el problema de fondo, puede calmar los ánimos de los movilizados.

“Cambiar a la Ministra de Salud no resuelve el conflicto porque el problema es estructural, pero su renuncia ayudaría mucho a calmar los ánimos. Seguro que el presidente Ego recién la cambia el 22 de enero “por problemas de salud” y la manda a una embajada!”, escribió Costas en su cuenta de Tuiter.

GABINETE SOCIAL

La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) realizará hoy una evaluación a los ministros de Estado en el “Gabinete social”, en Villa Tunari del Chapare cochabambino.

“Vamos a evaluar el trabajo de cada ministro, vamos a escuchar y expresar lo que aún no han hecho, de acuerdo a su informe y trabajo veremos qué han hecho y evaluaremos quién lo hizo mejor, me gusta concertar y lo que queremos ver son resultados”, declaró el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Jacinto Herrera, que es parte de la Conalcam.