BCB asumirá mayor deuda pública en 2018

El Gobierno anunció que contraerá mayor deuda pública de, al menos, $us 2.500 millones la siguiente gestión, la misma que estará destinada a proyectos de inversión estatal. Si se logra ese stock de deuda, la relación con el Producto Interno Bruto, (PIB) sería 27%. La Fundación Jubileo informó en una publicación divulgada ayer que la deuda interna alcanzó a septiembre pasado a $us 2.780,8 millones.

DESEMBOLSOS

De acuerdo a cifras del Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda externa desembolsada llegó al 30 de noviembre a $us 9.108 millones, y por desembolsar supera los $us 5.000 millones.

Las cifras de endeudamiento dejarían un margen al Gobierno para asumir nuevas obligaciones con acreedores externos.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, en su evaluación de la economía 2017, señaló que para la próxima gestión la deuda estará en torno al 27% como proporción del PIB.

El próximo año se pretende llegar a un porcentaje de deuda versus PIB, similar a Uruguay, y no muy lejano de Ecuador, que está 28%. Colombia, Argentina, Paraguay, Chile, Perú y Brasil, tienen endeudamiento menor respecto de Bolivia.

BONOS

Recordó que dentro del paquete de deuda externa que adquirirá se incluye la emisión de bonos soberanos por $us 1.000 millones, es decir, la misma política aplicada hace dos años cuando también se hizo similar emisión de valores en el mercado mundial por $us 2.000 millones. La Cepal en su reciente informe dijo que el Gobierno financiará el déficit fiscal de este año, (por encima de 7 por ciento) con la emisión de bonos.

JUBILEO

Jubileo señaló también que la deuda pública llegó a $us 11.634,8 millones a septiembre de 2017, de la cual $us 8.844 millones corresponden a deuda externa y $us 2.790,8 a deuda interna del Sector Público No Financiero.

La fundación proyecta que si se suma ambas obligaciones, el porcentaje con relación al PIB llegaría a 32%. Ese porcentaje estaría por debajo del parámetro de 50% de endeudamiento máximo, establecido por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).