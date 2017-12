Nuevo IPC con 511 productos

En un escueto informe de rendición de cuentas, el director del Instituto Nacional de Estadísticas, (INE), Santiago Farjat, anunció la puesta en vigor en 2018 del nuevo Índice de Precios al Consumidor, (IPC),que consignará 511 productos entre bienes y servicios.

“El nuevo índice reflejará la realidad del país”, dijo Farjat, quien asumió el cargo el 20 de octubre pasado.

Actualmente, el IPC está integrado por 364 productos y servicios, los principales productos a ser incorporados desde 2018 están en las áreas de tecnología, educación superior y transporte: computadoras, guarderías, lavadora de ropa, microondas, vehículos, servicio de gimnasio, educación superior, gas natural, transporte aéreo, seguro de vehículo, entre otros.

“El IPC va a tener la característica de grupos, pero nuevos productos van a ser incorporados, como resultado de las encuestas de presupuestos de los hogares; podemos suponer que van a entrar la compra de celulares, con la ponderación que corresponda sobre todo el servicio de pago, prepago y postpago; Internet, transporte público.

Será también conveniente incorporar la ropa, porque de un tiempo a esta parte se ha abaratado con relación a 2003-2004”, explicó el ex director de la entidad estatal Luis Fernando Pereira a un matutino de Cochabamba.

CIUDADES CAPITALES

El trabajo que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística (INE) para establecer el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sólo contabiliza los gastos que se realizan en las ciudades capitales y no en las áreas rurales, por lo que las cotizaciones permitirán establecer nueve canastas en Bolivia. Tres de las “conurbaciones y seis de capitales de departamentos”.

Las conurbaciones son: La Paz con la incorporación de El Alto, Achocalla y Viacha; Cochabamba, que contempla a Cercado, Sacaba, Quillacollo, Colcapirhua, Vinto y Tiquipaya; Santa Cruz, con Santa Cruz de la Sierra y La Guardia; y las otras seis ciudades capitales: Tarija, Cobija, Potosí, Sucre, Oruro y Trinidad.

“Como el IPC solamente se refiere a las ciudades capitales, entonces de la encuesta de los presupuestos familiares solamente vemos la estructura de gastos que se aplica en las ciudades capitales. La diferencia con la anterior encuesta de presupuestos familiares es que, por ejemplo, las ciudades de La Paz y de El Alto eran considerada como una sola, pero no es una sola canasta”, señaló el exdirector del INE

EL IPC IDEAL

Manifestó, asimismo, que lo ideal del IPC sería medir los precios de toda la variación de los gastos del conjunto de los 11 millones de habitantes, por lo que debería haber alguien o el “propio INE” quien se encargue diariamente de la medición.

“Eso no pasa ni en los países más desarrollados. No se ha logrado un IPC de todas las transacciones que se hacen, por lo que se realiza una encuesta de una muestra de hogares, se define la estructura de gastos y se hace una selección. Lo ideal sería incluir todo lo que han consumido los hogares, como ser las diferentes carnes, pero eso es imposible”, indicó el ex director del INE.

Concluyó explicando que todo lo que se consume en los hogares está comprendido en 12 grupos, que toman como base un clasificador internacional, el mismo que se aplica en todos los países, debido a que los IPC tienen que ser comparables con los de otras naciones.