“El Papa no me preguntó nada del aborto, ni temas políticos”

El presidente Evo Morales, aseguró ayer que en su reunión que tuvo el viernes pasado con el Papa Francisco, la autoridad de la Iglesia Católica no le preguntó “nada” sobre el conflicto por la despenalización del aborto ni tampoco de temas políticos. Solo hablaron de la demanda marítima. Sin embargo, aseguró también que Francisco está bien informado de toda la actualidad noticiosa.

“El Papa no me pregunto nada del aborto, nada de otros temas políticos, yo diría que la reunión con el Papa, ha sido como de un papá con su hijo. No tocamos temas políticos”, aseguró Morales en conferencia de prensa.

El Mandatario se refirió al tema cuando los periodistas le preguntaron su opinión acerca de la postura de representantes de la iglesia Católica en Bolivia quienes descalificaron su actitud con la que acudió al encuentro con el Papa Francisco, tomando en cuenta que se han tratado temas muy polémicos en nuestro país, antes de que viaje al Vaticano, como la despenalización del aborto y la reelección indefinida.

“No tocamos temas políticos”, aseguró y agregó que “no se puede entender a algunos obispos de Bolivia, aunque públicamente dijeron que iban a informar al hermano Papa para que me pregunte sobre el tema de la repostulación. No me preguntó para nada”, aseguró el Presidente.

La Iglesia Católica, como instancia religiosa fue la primera en objetar la ampliación de causales de despenalización de aborto, aspecto que se debatió, pero sin darle mayor margen de argumentación a este ente religioso se aprobó en Diputados, sancionó el Senado y promulgó el Órgano Ejecutivo.

“Solo veía en los medios de comunicación y siento de verdad con la disculpas al Papa, que algunos jerarcas de la iglesia piensan que siguen en la inquisición, eso ha terminado, estamos trabajando el tema de base haciendo obras pero hay alguna cúpula que aún no entiende”, afirmó el Presidente.

Para el Presidente las observaciones y reflexiones que emite la Iglesia Católica, son posiciones políticas por lo que según él, espera poder trabajar con el Nuncio Apostólico, representante diplomático del Vaticano una vez que arribe al país.

“Respeto su posición política de algunos obispos, pero más bien que ya va llegar el Nuncio Apostólico, pronto esperamos hacer con él seguimiento a los mensajes del hermano Papa Francisco”, dijo.

EUGENIO SCARPELLINI

En tanto, el monseñor Eugenio Scarpellini, obispo de la ciudad de El Alto, calificó de irónico e hipócrita, las declaraciones del presidente Evo Morales, con relación a lo que significó la visita al papa Francisco en el Vaticano.

“Me ratifico en mis declaraciones de la homilía que tuve en la misa del domingo, sobre el encuentro del presidente Evo Morales y el Papa Francisco, sus afirmaciones son irónicas e hipócritas, estoy seguro de que él no está de acuerdo con el tema del aborto otros temas quizás, pero él siempre ha demostrado el amor hacia los niños y la defensa de la vida en cualquier momento”, manifestó Scarpellini.

De la misma manera Scarpellini, invitó a todas las personas que creen en la vida, católicos o no, porque existen otras personas con religión propia creen en la vida y de esta forma también ellos asuman su derecho a actuar de actuar de acuerdo a su conciencia.

“Queremos decirle a la población en general que el hecho de existe una ley del aborto, no implica que el aborto sea ´tico, más bien es un atropello a vida y un pecado y quién cree en la vida en ningún momento se podrá sentirse tranquilo si recurre a este tema”, explicó la autoridad religiosa de El Alto.