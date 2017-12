Presidente confirma sauna y gimnasio en nuevo palacio

El presidente Evo Morales confirmó ayer que el nuevo Palacio de Gobierno tendrá sauna y gimnasio, y mostró su molestia por que algunos medios y políticos critican esa construcción. Aseguró que la Residencia Presidencial tiene dos saunas y hasta la fecha, nadie dijo nada al respecto.

“Escuché por redes protestar que va a tener un gimnasio, va a tener un sauna. En la residencia hay dos saunas, por qué antes no han protestado contra el Gobierno que ha construido eso, alguna gente viene y usa sauna ahí, cómo no va a usar, alguna gente quiere curarse. (Y sobre el gimnasio) yo evidentemente he pedido, me gusta hacer deporte”, afirmó.

El Mandatario boliviano calificó como una “mezquindad” las críticas de parte de algunas personas que protestan contra esa construcción.

Pero “no puedo entender todavía alguna mezquindad de algunos hermanos paceños, recordarán ustedes cuando llegamos al gobierno, prácticamente éramos un Estado inquilino”, afirmó Morales en conferencia de prensa.

Morales asimismo dijo que pidió la instalación de unas tres o cinco máquinas para hacer ejercicio porque la práctica deportiva es la mejor forma de cuidar la salud, además que en la actualidad, debe ir hasta el Colegio Militar para sus rutinas físicas.

“Yo (en la actualidad) tengo que ir hasta el Colegio Militar, te quita tiempo, anoche estaba ahí hasta las 23.30, (entonces hasta) para ahorrar tiempo es mejor (tener) unas dos, cuatro, cinco máquinas ¿no?”, justificó.

NUEVO PALACIO

En relación al incremento de casi 10 millones de bolivianos al presupuesto en la construcción del nuevo palacio de Gobierno, el presidente Morales, informó que con ese dinero “se tienen que hacer estudios de estabilidad de suelos” en la construcción.

El costo de la obra supera los Bs 241 millones. El moderno Palacio tendrá material blindado y contará con 29 niveles, un helipuerto, entre otras características.

El Gobierno suscribió en octubre de 2014 un contrato con la empresa Tauro para la construcción del nuevo Palacio, que se denomina “Casa Grande del Pueblo”.

Apuntó que la conclusión de la obra está prevista para fines de marzo del próximo año.

INFORME DE GASTOS

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría informó a EL DIARIO que pedirá al Órgano Ejecutivo un informe escrito sobre la inversión para la construcción del nuevo palacio de Gobierno.

“Estamos solicitando información escrita sobre el costo total de la construcción el nuevo palacio de Gobierno porque entiendo que han solicitado 9 millones más”, manifestó Santamaría.

Hasta la fecha son 241 millones de bolivianos que se ha presupuestado para construir los 28 pisos del edificio denominado “La Casa Grande”, porque según el Mandatario el Palacio Quemado no representa al actual Estado Plurinacional, sin embargo, el legislador opositor criticó al afirmar que es un gasto que no armoniza con la filosofía de un estado socialista.

“No estamos de acuerdo con este tipo de construcciones porque en un país que tiene tantos problemas económicos, hacer estos gastos suntuosos no es correcto, éste presupuesto debería estar destinados a construir Centros de Salud, Unidades Educativas, los cuales serían más beneficiosos”, añadió Santamaría.

Por otro lado, el primer mandatario señala que es una pérdida de tiempo para él, trasladarse al Colegio Militar para realizar deporte por eso solicitó que equipen un gimnasio, aspecto que le parece

“Mientras el pueblo boliviano tiene que caminar cuadras y cuadras para llegar a sus fuentes de trabajo aquí va haber gente privilegiada que va tener sauna, gimnasio, habrá que ver como es el dormitorio presidencial, el presidente tiene helicópteros, aviones, vehículos que seguro ayudan en su actividad laboral”, aseveró el diputado Santamaría.

En ese sentido, reiteró que hoy presentarán la solicitud de informe escrito al ejecutivo para que informen los detalles de costo sobre la construcción denominada “La Casa Grande”, que es una de las construcciones emblemáticas, según el actual gobierno.