Gobierno conformará empresa con participación de capitales privados

El Gobierno anunció la conformación de una empresa mixta para explotar los recursos evaporíticos del Litio. Aunque no ingresó en más detalles, pero se conoció que el Estado detentará el 51 por ciento del paquete accionario y el saldo será capital privado.

“Se analiza la conformación de una empresa mixta en Bolivia para la explotación del Litio”, dijo el viceministro Hiani Romero, durante la rendición de cuentas que presentó el Ministerio de Planificación del Desarrollo el pasado 14 de diciembre en las instalaciones del auditorio del Palacio de Comunicaciones.

“No vamos a rifar los recursos naturales del país porque confiamos en la fortaleza de la economía”, añadió.

CONSTITUCIÓN

La Constitución en el marco de las políticas económicas autoriza la conformación de empresas mixtas con la concurrencia de capitales estatales y privados. Según dijo el funcionario, “las empresas públicas representan un nuevo modelo de la economía de Estado”.

Romero enfatizó durante su exposición en dos proyectos adicionales donde habrá inversión privada extranjera. Se trata de un primer proyecto de tratamiento de residuos sólidos y en el sector cafetalero.

Indicó que de esa manera Bolivia podrá superar la imagen externa adversa que refiere que en el país sería difícil invertir, pero los nuevos proyectos permitirán mejorar el clima de inversiones existente, enfatizó.

CEPAL

El último informe de la Cepal dijo que la contracción de las inversiones extranjeras en Bolivia se debe a la falta de reglamentación de la Ley de Inversiones que data de hace cuatro años y a la ley de Conciliación y Arbitraje.

En este terreno el Gobierno no ha logrado resultados esperados, pese a encuentros realizados por el propio presidente Evo Morales con inversionistas estadounidenses en Nueva York, con apoyo del periódico New York Times, asimismo, se realizaron similares gestiones en Inglaterra y Canadá, ésta última en materia de minería, pero las inversiones anunciadas no llegaron.

PLATAFORMA

En la rendición de cuentas ofrecida la semana pasada, Romero dijo que se ha conformado una plataforma para atender de manera personalizada a los inversores, lo que permitirá alentar la toma de decisiones tanto de empresarios bolivianos como extranjeros de manera que se tenga un portafolio de proyectos de inversión.

ANTECEDENTES

En abril de 2008 el gobierno de Evo Morales anunció la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. Se estableció entonces, que la producción de carbonato de litio fuera exclusiva del Estado y que sólo en la etapa de industrialización (fabricación de baterías, de alto valor agregado) pudiesen participar empresas extranjeras.

EXPERTOS

El experto en minería Jorge Espinoza insistió que los responsables del proyecto en Bolivia deben demostrar la factibilidad del método de concentración solar, antes de entrar a la etapa industrial. Sugirió, “sincerar las cosas y reconocer que la evaporación solar no es apropiada para la elaboración de carbonato de litio”, y de modo tal buscar otro método y evitar perder tiempo y dinero.

Estos comentarios fueron realizados por el analista en relación a dos grandes desventajas operativas que tendría el Salar de Atacama, que utiliza el mismo proceso de evaporación solar: i) baja evaporación y elevada pluviometría y ii) elevada relación de Magnesio/Litio.

Espinoza insistió que -por otro lado- la relación Mg/Li es 18,6 en Uyuni, frente a 6,4 en Atacama y 1,4 en Hombre Muerto. “Esta elevada relación dificulta y encarece la separación, el procesamiento y la refinación del litio, lo que puede impedir que el carbonato de litio logre una pureza mínima del 99,5%, requerida para la fabricación de baterías”, advirtió Espinoza en un documento publicado por la Fundación Jubileo en torno al tema.

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

- Fase I Piloto. Inversión de alrededor de 20 M$us. Instalación de las plantas de cloruro de potasio (KCl) y carbonato de litio (Li2CO3), para una producción escalonada hasta alcanzar mensualmente 40 toneladas de carbonato de litio y 1.000 toneladas de cloruro de potasio

- Fase II Industrial. Inversión estimada de 485 M$us. Implementación de una Planta Industrial con capacidad de producción anual de 700 mil toneladas de cloruro de potasio y 30 mil toneladas de carbonato de litio

- Fase III Baterías de Ión-litio. Inversión estimada de 400 M$US. Su objetivo es dar valor agregado a la materia prima, para lo cual se contempla la asociación con compañías internacionales.

- En agosto de 2015, la GNRE firmó contrato con la empresa alemana K-UTEC AG Salt Technologies para la elaboración a diseño final del proyecto de construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, con capacidad de producción anual de 15.000 toneladas, a un costo de 33,6 M$us.